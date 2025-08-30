FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 otežan je promet, javlja HAK. Iz karlovačke policije kazali su nam da se prometna nesreća dogodila oko osam sati ujutro nešto prije Karlovca. Nastala je samo materijalna šteta. Iz HAK-a javljaju da je nastala kolona vozila od šest kilometra.

- Kolona vozila zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 32+000 km između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika, duljine 6 km. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. Kolona se povećava. Molimo korisnike za oprez i strpljenje - stoji na HAK-u.

Foto: Čitatelj 24sata

A zbog vode na kolniku zabrana je prometa između čvorova Vrgorac i Ravča u smjeru Zagreba, obilazak je čvor Vrgorac-ŽC6208-DC62-DC535-čvor Ravča.

Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika te između čvora Zadar istok i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja



Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8), upozorio je HAK.

Iz Hrvatskog auto-kluba vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i upozoravaju na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Na A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.

Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine u oba smjera.

Zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na važnijim cestama u priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) danas, 30. kolovoza do 14 sati i sutra, 31. kolovoza od 12 do 23 sata.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.