STABILIZACIJA VREMENA

Vrućine se nastavljaju, moguća kiša. Nesreća na A3, kolona na A4. Na Bajakovu se čeka 3 sata

Vrućine se nastavljaju, moguća kiša. Nesreća na A3, kolona na A4. Na Bajakovu se čeka 3 sata
U nastavku tjedna očekuje se zadržavanje stabilnog i toplog vremena

Danas, 25. kolovoza 2025., Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme u gotovo svim krajevima. Prema najnovijoj prognozi, tijekom dana će prevladavati sunce, a dnevni razvoj oblaka može tek u unutrašnjosti Dalmacije donijeti poneki lokalni popodnevni pljusak. No, mogućnost za kišu je vrlo mala pa će većina Hrvatske uživati u stabilnom i suhom vremenu.

Jutro će biti ugodno, a na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti slab, a na Jadranu će tijekom dana zapuhati slaba do umjerena bura koja će sredinom dana okretati na jugozapadni i sjeverozapadni smjer.

Temperature će biti ljetne. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 24 i 29 °C, dok će jutarnje vrijednosti biti od 8 do 21 °C, ovisno o regiji. U Zagrebu se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 25 °C.

U nastavku tjedna očekuje se zadržavanje stabilnog i toplog vremena, pa ako planirate aktivnosti na otvorenom, nema razloga za brigu. Ipak, u unutrašnjosti Dalmacije budite spremni na mogućnost kratkotrajnog pljuska u poslijepodnevnim satima.

Stanje u prometu

Jutros je pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama te prilazima turističkim središtima na obali. Vremenski uvjeti su uglavnom povoljni, a kolnici su suhi, no gužve i zastoji očekuju se na više dionica zbog radova i prometnih nesreća, izvještava Hrvatski autoklub.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci u smjeru Lipovca zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h. Također, između čvorova Zagreb istok i Kosnica promet je znatno pojačan.

Kako doznajemo od PU brodsko-posavske, dojavu o nesreći zaprimili su u 6 ujutro. Sudjelovao je samo autobus, a nastala je samo materijalna šteta. U autobusu su bili samo vozač i suvozač. U tijeku je očevid.

Na A4 Goričan-Zagreb kolona na naplatnoj postaji Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar, a između čvorova Popovec i Zagreb istok promet teče usporeno.

Zbog radova, na državnoj cesti DC1 kod Udbine vozi se usporeno, dok su pojedine dionice potpuno zatvorene, uključujući DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 Požega-Pleternica, DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci, DC51 Nova Gradiška-Požega, DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji, DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica te DC546 Stojdraga-Krašić u Petričkom Selu.

Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) zbog radova na izgradnji punog profila autoceste prometuje se dvosmjerno suženim trakovima, a moguće su kraće obustave prometa prilikom miniranja i sanacije pokosa, posebno u smjeru Rijeke gdje se stvaraju kolone.

Na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom promet je pojačan, a na Bajakovu se čeka do 3 sata. Za teretna vozila i autobuse zatvoren je prijelaz Gunja-Brčko, a promet se preusmjerava na GP Županja.

Vozačima se savjetuje pojačan oprez, držanje sigurnosnog razmaka i prilagodba brzine uvjetima na cesti. Posebno upozoravamo na povećan broj biciklista, motociklista i mopedista na prometnicama.

Prije polaska na put, preporučuje se provjeriti stanje na cestama putem službenih kanala HAK-a te planirati putovanje uzimajući u obzir moguće zastoje i radove. Sretan i siguran put!

