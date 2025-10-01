Obavijesti

DETALJNO PRETRAŽUJU PODRUČJE

FOTO Nijemci dobili upozorenje o opasnosti nakon eksplozija u Münchenu! 'Slijedite upute...'

Piše Antonela Šaponja,
FOTO Nijemci dobili upozorenje o opasnosti nakon eksplozija u Münchenu! 'Slijedite upute...'
Foto: Christine Uyanik

Brojni građani na svojim mobilnim uređajima su u 11 sati dobili poruku u kojoj im se savjetuje da prate pouzdane izvore informiranja i slijede upute nadležnih službi

Službeno upozorenje o opasnosti izdano je za područje Münchena nakon što su eksplozije i pucnjevi u srijedu ujutro uznemirile mnoge. Brojni građani na svojim mobilnim uređajima su u 11 sati dobili poruku u kojoj im se savjetuje da prate pouzdane izvore informiranja i slijede upute nadležnih službi.

Oktoberfest to remain shut on Wednesday after explosion in Munich Oktoberfest to remain shut on Wednesday after explosion in Munich Oktoberfest to remain shut on Wednesday after explosion in Munich
Foto: CHRISTINE UYANIK/REUTERS

Stanovnike mirne četvrti Lerchenau, u ulici Lerchenauer Straße, oko 4:40 ujutro probudili su zastrašujući zvukovi. Prema izjavama svjedoka, čulo se više detonacija i pucnjeva, nakon čega je u jednoj obiteljskoj kući buknuo požar. Na mjesto događaja odmah su upućene brojne hitne službe, policija, vatrogasci, specijalne jedinice te stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih naprava.

Jedna osoba je preminula, a druga je teško ozlijeđena. Cijelo područje je u kratkom roku blokirano, a stanovništvo je pozvano da izbjegava zonu incidenta. Iz predostrožnosti su zatvorene i obližnje škole dok traje policijska istraga.

Eksplozije i pucnjava u Muenchenu, jedna osoba mrtva
Stanovnike mirne četvrti Lerchenau, u ulici Lerchenauer Straße, oko 4:40 ujutro probudili su zastrašujući zvukovi. Prema izjavama svjedoka, čulo se više detonacija i pucnjeva, nakon čega je u jednoj obiteljskoj kući buknuo požar. | Foto: Roland Freund/DPA

U gradu traje opsežna policijska akcija. Duge cijevi raspoređene su diljem Münchena. 

Njemačka policija ispituje ima li povezanosti s Oktoberfestom. Današnje otvaranje svjetski poznatog festivala piva odgođeno je zbog događaja na sjeveru grada, gdje je pod dosad nerazjašnjenim okolnostima došlo do požara u jednoj kući u kojoj su postavljane i eksplozivna naprave. 

Oktoberfest to remain shut on Wednesday after explosion in Munich
Foto: CHRISTINE UYANIK/REUTERS

Kako se klupko događaja počelo odmotavati, istraga je ukazala na mračnu pozadinu obiteljskog sukoba.

Prema prvim informacijama koje je objavio njemački Bild, vjeruje se da je preminuli muškarac namjerno minirao kuću svojih roditelja, postavio eksplozivne zamke i potom je zapalio. Tijekom pretrage terena u blizini gorućeg objekta, policija je pronašla tijelo muškarca s prostrijelnim ranama. 

Fire in Munich - large-scale deployment of police and fire department
Prema prvim informacijama koje je objavio njemački Bild, vjeruje se da je preminuli muškarac namjerno minirao kuću svojih roditelja, postavio eksplozivne zamke i potom je zapalio. | Foto: Roland Freund/DPA

Preliminarna istraga sugerira da je počinitelj, nakon što je izazvao kaos, počinio samoubojstvo. Dodatnu zabrinutost izazvao je ruksak pronađen na njegovom tijelu, zbog sumnje da se u njemu nalazi još jedna eksplozivna naprava, što je zahtijevalo hitnu intervenciju pirotehničara. 

U kaosu koji je nastao, još je jedna osoba zadobila prostrijelne rane, no okolnosti pod kojima je ozlijeđena još uvijek se istražuju.  Iako se incident dogodio na lokaciji udaljenoj od livade Theresienwiese, gdje se održava Oktoberfest, vlasti nisu željele ništa prepustiti slučaju. 

