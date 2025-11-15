Obavijesti

FOTO Novo ustaško divljanje u Splitu. Opet oskvrnuli spomen-ploču splitskim partizanima...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama često je na meti vandala. Zadnji je puta ploča bila išarana prije tjedan dana.

Netko je opet ustaškim simbolima vandalizirao ploču Prvom splitskom partizanskom odredu na splitskim Plokitama. Crnim sprejem iscrtana su dva ustaška slova u s križevima. Splitsko-dalmatinska policija potvrdila nam je kako se radi o novom vandalizmu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Policijski službenici su izašli na teren i obavit će se obrada mjesta događaja, kriminalističko istraživanje i obavijestiti ćemo Komunalno redarstvo kako bi oni mogli ukloniti to sa spomenika - rekli su nam iz policije.

TOMISLAV KLAUŠKI Grad Zagreb nije zabranio Thompsona, nego ustaštvo. Ali može li Thompson bez ustaštva?
Grad Zagreb nije zabranio Thompsona, nego ustaštvo. Ali može li Thompson bez ustaštva?

Ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama često je na meti vandala.

Razbijena je bila i prošle godine u listopadu, uoči obljetnice oslobođenja Splita od fašizma. 

Nova ploča postavljena je 1. listopada ove godine i trebalo je tek nešto više od mjesec dana da se ponovno uništi. Zadnji je puta ploča bila išarana prije tjedan dana.

