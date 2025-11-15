FOTO Novo ustaško divljanje u Splitu. Opet oskvrnuli spomen-ploču splitskim partizanima...

Netko je opet ustaškim simbolima vandalizirao ploču Prvom splitskom partizanskom odredu na splitskim Plokitama. Crnim sprejem iscrtana su dva ustaška slova u s križevima. Splitsko-dalmatinska policija potvrdila nam je kako se radi o novom vandalizmu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Policijski službenici su izašli na teren i obavit će se obrada mjesta događaja, kriminalističko istraživanje i obavijestiti ćemo Komunalno redarstvo kako bi oni mogli ukloniti to sa spomenika - rekli su nam iz policije.

Ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama često je na meti vandala.

Razbijena je bila i prošle godine u listopadu, uoči obljetnice oslobođenja Splita od fašizma.

Nova ploča postavljena je 1. listopada ove godine i trebalo je tek nešto više od mjesec dana da se ponovno uništi. Zadnji je puta ploča bila išarana prije tjedan dana.