TJEDAN NETRPELJIVOSTI

Novo ustaško divljanje u Splitu. Uoči prosvjeda Torcide oskvrnut spomenik splitskim partizanima

Foto: Dalmatinski portal

Ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama često je na meti vandala. Zadnji je put bila razbijena prošle godine u listopadu...

Grafiti s porukama mržnje usmjerenima prema Srbima 'osvanuli' su u petak na zgradi školske dvorane na splitskim Plokitama u petak. Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina",  "Mrš iz Hrvatske", tu je i ustaško U, izvijestio je Dalmacija Danas.

Autori su se potpisali kao S.Č, dakle Siromašna četvrt, kako neki kolokvijalno zovu Plokite.

Foto: Dalmacija Danas

Ali to nije bilo jedino 'ustaširanje'...

- Ponovno je oštećena ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama. Crnim sprejem je netko napisao ustaško u i križ. Ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama često je na meti vandala. Zadnji je put bila razbijena prošle godine u listopadu, uoči obljetnice oslobođenja Splita od fašizma. Nova ploča postavljena je 1. listopada ove godine i trebalo je tek nešto više od mjesec dana da se ponovno uništi - piše Dalmatinski portal...

Foto: Dalmatinski portal

Tjedan netrpeljivosti

Podsjetimo, grupa maskiranih muškaraca odjevenih u crno upala je u ponedjeljak u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su se u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta trebali održati Dani srpske kulture. Zabranili su održavanje programa, vikali 'zds', jedan od okupljenih huligana sudionicima folklorne večeri poručio je da su 'smeća srpska'...

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta dobili su jednomjesečni istražni zatvor. Svi su prijavljeni zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja te povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. U istražni zatvor su završili zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Kako se neslužbeno doznaje, privedeni su uglavnom davali svoju obranu.

Policija je nakon izgreda koji se zbio u ponedjeljak predvečer, u srijedu prvo privela troje ljudi u dobi od 54, 59 i 30 godina, a potom u četvrtak još njih šestero u dobi od 28, 59, 39, 43, 48 i 23 godina. 

Zbog uhićenja Torcida je najavila prosvjed za subotu, podršku im je pružio dio braniteljskih udruga... Više o tome OVDJE

- U subotu nas očekuje sadržajan dan. U prijepodnevnim satima borba za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj Hrvati nisu zločinci ako iznesu vlastito mišljenje i suprotstave se onome što vrijeđa njihova načela - poručuju iz Torcide.

