FOTO Oluja na Jadranu nasukala brodove: Spasili 3 Austrijanca

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), tijekom noći koordinirala je u suradnji s Lučkom kapetanijom Pula spasilačku akciju prema brodolomcima, kod Rta Kamenjak, objavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dodali su i da je tijekom noći zaprimljeno više desetaka dojava o nasukavanjima nautičkih plovila u području sjevernog Jadrana.

- Poziv pogibelji tročlane posade jedrilice u havariji tijekom plovidbe kod Rta Kamenjak, u MRCC Rijeka zaprimljen je rano jutros, 19. srpnja u 04.44 sati. S obzirom na slabu čujnost uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima na moru, u dogovoru s pulskom Kapetanijom određeno je područje traganje te su odmah potom u akciju traganja i spašavanja isplovili službenici LK Pula - objavilo je Ministarstvo.

Dodaju da je o događaju obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Pula i Obalne straža RH, čije je plovilo stavljeno u stanje pripravnosti, dok je putem Obalne radio postaje ORP Rijeka-radio prema svim sudionicima u pomorskom prometu tim dijelom istarskog akvatorija, emitirana obavijest o pojačanom oprezu, motrenju te odazivu na uključenje u akciju, ako bi to bilo potrebno.

- Nedugo nakon pokretanja akcije, jutros u 06.48 sati službenici Lučke kapetanije Pula javili su o pronalasku brodolomaca oko 12 nautičkih milja južno od Rta Kamenjak. Brodolomci, svi troje državljani Republike Austrije, zatečeni su na brodskoj splavi uz jedrilicu te su neozlijeđeni evakuirani na spasilačku brodicu LK Pula i prevezeni u Pulu - navelo je Ministarstvo.

Ističu i kako je jedrilica ostavljena plutati na poziciji te je organiziran komercijalni tegalj do sigurnog veza, gdje će službenici LK Pula obaviti očevid o uzrocima ove pomorske nesreće. U međuvremenu se putem ORP Rijeka-radio odašilje SECURITE poruka, navigacijsko upozorenje sudionicima u plovidbi tim područjem, koja se emitira do prestanka opasnosti.

- Kasno noćas i rano jutros službenici MRCC Rijeka zaprimili su više poziva o nasukavanjima plovila na području otoka Unije, Susak i Lošinj, gdje se nasukalo više desetaka plovila uslijed iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja, praćenog jakim udarima vjetra i uzburkanim morem - reklo je Ministarstvo. Ističu i kako su službenici Ispostave lučka kapetanije Mali Lošinj isplovili u nadzor zahvaćenim područjem, gdje su utvrdili kako osim nasukavanja srećom nema stradalih i ozlijeđenih, kao niti onečišćenja mora i morskog okoliša.

- Za većinu nasukanih nautičarskih plovila organizirana je komercijalna pomoć, a dio odsukavanja, kao i zbrinjavanje dijela plovila samostalno će organizirati vlasnici, domaće charter tvrtke - zaključili su.