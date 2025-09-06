Obavijesti

ZAGREB ULAŽE 11 MIL. EURA

FOTO Ovako će izgledati novi Dom zdravlja, knjižnica i društveni dom na Vrbanima

Foto: Grad Zagreb

Istovremeno, otvaranjem nove gradske knjižnice i društvenog doma želimo podići ukupnu kvalitetu života i razvoj cijele četvrti, istaknuo je Tomašević

Grad Zagreb izvijestio je da je ovog tjedna na javnom natječaju odabrano idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje novog Doma zdravlja Vrbani uz koji su predviđeni društveni dom i knjižnica, a očekivani početak radova je u prvoj polovici 2027.

Okvirna procijenjena vrijednost izgradnje od 10.7 milijuna eura planira se u proračunu Grada Zagreba, izvijestila je u subotu gradska uprava.

Javni natječaj Grad je raspisao u travnju u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), a autori odabranog rješenja dolaze iz Studija NFO.

Foto: Grad Zagreb
Foto: Grad Zagreb
Foto: Grad Zagreb
Foto: Grad Zagreb

U sklopu objekta planirana je ambulanta s općom medicinom i specijalističkim ordinacijama, patronažnom službom, palijativnom skrbi, dentalnom medicinom te medicinom rada. Predviđene su i ordinacije za zdravstvenu zaštitu predškolske djece, i žena.

U podzemnoj etaži planirana je zajednička garaža s 84 parkirna mjesta te sklonište površine 500 četvornih metara.

Bruto površina kompleksa procijenjena je na oko 3500 četvornih metara, a zgrada će biti gotovo nulte energije, kažu u gradu.

Lokacija budućeg kompleksa je u ulici Kutnjački put, uz Horvaćansku cestu na sjeveroistoku Vrbana u kojima živi oko 11 tisuća stanovnika.

- Izgradnjom novog Doma zdravlja želimo značajno unaprijediti zdravstvenu skrb za stanovnike ovog dijela grada, a istovremeno otvaranjem nove gradske knjižnice i društvenog doma podići ukupnu kvalitetu života i razvoj cijele četvrti, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

