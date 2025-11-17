Obavijesti

News

Komentari 24
DETALJI STRAVIČNOG ZLOČINA

Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'
4
Foto: Facebook

Bježala je od ubojice od autobusne stanice te je uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i ubio ju je. BiH mediji pišu da joj je i ranije prijetio. Nedavno je nabavio pištolj

Žena A. J. (32) iz Kalesije ubijena je hicem iz pištolja u nedjelju navečer u Mostaru. Bježala je od ubojice od autobusne stanice te uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i presudio joj. Pokušao je presuditi i sebi, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga. 

FEMICID U HERCEGOVINI Detalji stravičnog ubojstva u Mostaru: Djevojka je bježala od muškarca. Sustigao je i ubio...
Detalji stravičnog ubojstva u Mostaru: Djevojka je bježala od muškarca. Sustigao je i ubio...

S ubojicom, inače dugogodišnjim nogometnim sucem u Prvoj ligi FBiH, bila je ranije u vezi.

- Nesretna djevojka od A. K., inače, bivšeg dečka dobivala je ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, vjerovatno, da će se to završiti na prijetnjama - rekla je dežurna kantonalna tužiteljica Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić za Avaz.

Foto: Facebook

Kako je dodala, A. J. krenula je na fitness kada ju je ubojica dočekao i fizički napao, nakon čega je potegao pištolj.

Prošle godine preselila se iz Sarajeva u Mostar zbog posla. Brojni poznanici, rodbina i prijatelji opraštaju se od ubijene, a među njima je i ekonomist Admir Čavalić.

STRAVIČAN ZLOČIN Užas u Mostaru: Muškarac ubio ženu. Odmah su ga uhitili...
Užas u Mostaru: Muškarac ubio ženu. Odmah su ga uhitili...

- Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila A. J., 'filozof' kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme - rekao je Čavalić.

Foto: Facebook

"A. je mogla organizovati događaj za 1.000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskreno saučešće obitelji - zaključio je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
SVJEDOK UŽASA

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'

Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!
CIJELA ZEMLJA POD ALARMOM

Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!

Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a obilniji snijeg past će u Gorskom kotaru i značajnija količina zadržat će se na tlu
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025