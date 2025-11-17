Ovo je djevojka (32) ubijena u BiH. Prijetio joj je: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

Žena A. J. (32) iz Kalesije ubijena je hicem iz pištolja u nedjelju navečer u Mostaru. Bježala je od ubojice od autobusne stanice te uspjela pobjeći u kafić gdje se skrila u toaletu i nazvala policiju. Ubojica ju je sustigao i presudio joj. Pokušao je presuditi i sebi, no pištolj je zakočio, a policija je došla na mjesto događaja i uhitila ga.

S ubojicom, inače dugogodišnjim nogometnim sucem u Prvoj ligi FBiH, bila je ranije u vezi.

- Nesretna djevojka od A. K., inače, bivšeg dečka dobivala je ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, vjerovatno, da će se to završiti na prijetnjama - rekla je dežurna kantonalna tužiteljica Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić za Avaz.

Kako je dodala, A. J. krenula je na fitness kada ju je ubojica dočekao i fizički napao, nakon čega je potegao pištolj.

Prošle godine preselila se iz Sarajeva u Mostar zbog posla. Brojni poznanici, rodbina i prijatelji opraštaju se od ubijene, a među njima je i ekonomist Admir Čavalić.

- Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila A. J., 'filozof' kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme - rekao je Čavalić.

"A. je mogla organizovati događaj za 1.000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskreno saučešće obitelji - zaključio je.