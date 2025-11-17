FOTO Ovo nevrijeme pogodilo je Italiju. Sad ide prema Hrvatskoj

Snažno nevrijeme pogodilo je tijekom noći u ponedjeljak sjever Italije gdje su pale obilne kiše, a odron zemlje zatrpao je trokatnicu u talijanskom mjestu Bračan (Brazzano di Cormons), nedaleko od Gorice i slovenske granice. Spasilačke ekipe uspjele su iz ruševina izvući jednu živu osobu, koja je sa slomljenom nogom prevezena u bolnicu u Udinama, no za dvoje ljudi se još uvijek traga. Zbog opasnosti od novih odrona, pokrenute su i evakuacije. Isto nevrijeme sada se kreće prema Hrvatskoj.

Kako prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku će u ponedjeljak zahvatiti snažna promjena vremena koju prate jaka kiša, olujni vjetar i nagli pad temperature. Na snazi je više žutih i narančastih upozorenja, posebno zbog vjetra i obilnih oborina na Jadranu i u gorskim područjima. Dio zemlje zahvatit će i snijeg.

U unutrašnjosti će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno s kišom, a u Slavoniji kiša stiže tek prema kraju dana. U gorju će jugozapadni vjetar biti jak, na udare i olujan, a navečer će naglo okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U Gorskom kotaru i Lici tijekom noći moguć je i prvi snijeg ove jeseni. Najviša temperatura bit će između 15 i 20 °C, no u večernjim satima slijedi naglo zahlađenje.

Foto: DHMZ

Riječka regija nalazi se pod narančastim upozorenjem zbog obilne kiše, lokalno i više od 100 milimetara, što povećava rizik od bujičnih poplava i poteškoća u prometu. Jaki udari vjetra zahvatit će i Zagreb, Karlovac, Liku i Slavoniju, gdje su mogući udari do 75 kilometara na sat.

Na Jadranu će jugo biti jako i olujno, a na nekim dijelovima obale i vrlo jako, te će se sa sjevera postupno okretati na južni i jugozapadni vjetar. Mjestimice je moguća obilna kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najnestabilnije će biti na Kvarneru i u Velebitskom kanalu, gdje su mogući vrlo jaki udari vjetra.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak prijepodne na Jadranu se očekuju obilniji pljuskovi, a u gorju ponegdje i snijeg. Od sredine dana sa sjeverozapada stiže postupno razvedravanje. Bura će jačati, osobito podno Velebita, gdje može biti i olujna, dok će na južnom Jadranu još puhati jugo. Jutarnja temperatura bit će između 2 i 5 °C, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna u unutrašnjosti oko 4 do 8 stupnjeva, dok će se na moru zadržati između 13 i 17 °C.

Foto: DHMZ

Ostatak tjedna donosi osjetno svježije vrijeme. U utorak će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno, uz malo kiše, a u najvišem gorju i snijeg. U četvrtak je ponovo moguća kiša u gorju.

Na Jadranu će u utorak i četvrtak biti promjenljivo s povremenim pljuskovima, dok će srijeda donijeti djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Bura će u noći na utorak biti vrlo jaka i olujna, potom će oslabjeti, a krajem tjedna slijedi jačanje juga.

Katastrofa u Italiji

Ekstremna količina oborina u Italiji, gdje je samo u obližnjem Krminu u šest sati palo 152 milimetra kiše, uzrokovala je i izlijevanje rijeka. Rijeka Idrija probila je korito i izazvala velike poplave, dok je rijeka Ter poplavila selo Versa u blizini Vileša. Zbog teške situacije na terenu, mobilizirani su i spasioci iz susjedne Venecije kako bi pomogli ugroženom području.

Foto: Profimedia

Situacija u Versi posebno je dramatična. Brojni stanovnici potražili su spas na krovovima svojih kuća, gdje čekaju evakuaciju. Vatrogasci interveniraju malim čamcima i helikopterom kako bi došli do zarobljenih ljudi. Snimke iz zraka otkrivaju razmjere štete na poplavljenom području. Pristup pogođenim mjestima je ograničen, a brojne ceste i mostovi su zatvoreni za promet.

Arktički val prijeti Europi

Intenzivna blokirajuća anticiklona nad Sjevernim Atlantikom i Grenlandom preusmjerila je strujanje nad Europu, omogućivši snažan prodor arktičkog zraka koji početkom tjedna zahvaća zapadne dijelove kontinenta. Hladna masa donosi nagli pad temperatura od gotovo 20 °C u odnosu na prethodne dane, uz snijeg u višim predjelima Škotske, Pireneja, Alpa i sjeverne Španjolske.

Istodobno, južna Europa i područje Mediterana suočavaju se s obilnim oborinama, lokalnim poplavama i jakim olujama zbog snažnog jugozapadnog strujanja nad toplim morem. Najhladniji dani očekuju se od srijede do petka u Irskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, dok se hladni val do vikenda širi sve do sjeverne Afrike.

Foto: Severe Weather Europe

Meteorolozi upozoravaju da će se prodor hladnog zraka zadržati barem do sljedećeg vikenda, uz nastavak nestabilnog vremena i visok rizik od ekstremnih oborina na području Mediterana i zapadnog Balkana, piše Severe Weather Europe.