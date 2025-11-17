Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega

Hrvatsku će u ponedjeljak zahvatiti snažna promjena vremena koju prate jaka kiša, olujni vjetar i nagli pad temperature. Državni hidrometeorološki zavod izdao je više žutih i narančastih upozorenja, posebno zbog vjetra i obilnih oborina na Jadranu i u gorskim područjima. Dio zemlje zahvatit će i snijeg.

U unutrašnjosti će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno s kišom, a u Slavoniji kiša stiže tek prema kraju dana. U gorju će jugozapadni vjetar biti jak, na udare i olujan, a navečer će naglo okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U Gorskom kotaru i Lici tijekom noći moguć je i prvi snijeg ove jeseni. Najviša temperatura bit će između 15 i 20 °C, no u večernjim satima slijedi naglo zahlađenje.

Riječka regija nalazi se pod narančastim upozorenjem zbog obilne kiše, lokalno i više od 100 milimetara, što povećava rizik od bujičnih poplava i poteškoća u prometu. Jaki udari vjetra zahvatit će i Zagreb, Karlovac, Liku i Slavoniju, gdje su mogući udari do 75 kilometara na sat.

Na Jadranu će jugo biti jako i olujno, a na nekim dijelovima obale i vrlo jako, te će se sa sjevera postupno okretati na južni i jugozapadni vjetar. Mjestimice je moguća obilna kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najnestabilnije će biti na Kvarneru i u Velebitskom kanalu, gdje su mogući vrlo jaki udari vjetra.

U ponedjeljak prijepodne na Jadranu se očekuju obilniji pljuskovi, a u gorju ponegdje i snijeg. Od sredine dana sa sjeverozapada stiže postupno razvedravanje. Bura će jačati, osobito podno Velebita, gdje može biti i olujna, dok će na južnom Jadranu još puhati jugo. Jutarnja temperatura bit će između dva i pet stupnjeva, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna u unutrašnjosti oko 4 do 8 stupnjeva, dok će se na moru zadržati između 13 i 17 °C.

Ostatak tjedna donosi osjetno svježije vrijeme. U utorak će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno, uz malo kiše, a u najvišem gorju i snijeg. U četvrtak je ponovo moguća kiša u gorju. Na Jadranu će u utorak i četvrtak biti promjenljivo s povremenim pljuskovima, dok će srijeda donijeti djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Bura će u noći na utorak biti vrlo jaka i olujna, potom će oslabjeti, a krajem tjedna slijedi jačanje juga.

Arktički val prijeti Europi

Intenzivna blokirajuća anticiklona nad Sjevernim Atlantikom i Grenlandom preusmjerila je strujanje nad Europu, omogućivši snažan prodor arktičkog zraka koji početkom tjedna zahvaća zapadne dijelove kontinenta. Hladna masa donosi nagli pad temperatura od gotovo 20 °C u odnosu na prethodne dane, uz snijeg u višim predjelima Škotske, Pireneja, Alpa i sjeverne Španjolske.

Istodobno, južna Europa i područje Mediterana suočavaju se s obilnim oborinama, lokalnim poplavama i jakim olujama zbog snažnog jugozapadnog strujanja nad toplim morem. Najhladniji dani očekuju se od srijede do petka u Irskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, dok se hladni val do vikenda širi sve do sjeverne Afrike.

Meteorolozi upozoravaju da će se prodor hladnog zraka zadržati barem do sljedećeg vikenda, uz nastavak nestabilnog vremena i visok rizik od ekstremnih oborina na području Mediterana i zapadnog Balkana, piše Severe Weather Europe.

Obavezna zimska oprema

Podsjećamo, prema zakonu, od subote 15. studenog zimska oprema je obavezna za sve vozače. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

