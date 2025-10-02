FOTO Petraču je 'falio' jedan papir, nakon tri dana čekanja izašao iz zatvora u Remetincu

Hrvoje Petrač, prvooptuženi u aferi Mikroskop, izašao je iz istražnog zatvora u Remetincu u kojeg se sam predao još u srpnju ove godine, nakon osam mjeseci izbjegavanja hrvatskih vlasti.

Tad je sve priznao istražiteljima, a prije gotovo tjedan dana, u petak, svoje priznanje je ponovio na Županijskom sudu u Zagrebu gdje je odmah doznao i kaznu: 3 godine i 9 mjeseci zatvora uz 300 tisuća eura sporedne novčane kazne. Novac je uplatio dan ranije, a onda je uslijedila procedura.

Naime, kako ne može odmah iz istražnog zatvora na odsluženje kazne u kaznionicu, Petrač će prvo na par mjeseci na slobodu. Onda bi trebao dobiti rješenje suca izvršenja u kojem će mu naložiti kad i u koju kaznionicu mora ići. No kako je već tijekom istrage pokazao da osam mjeseci može izbjegavati hrvatsko pravosuđe, da bi izašao na to kratko vrijeme na slobodu, morao je ponuditi jamčevinu. Kako smo prvi otkrili, riječ je o jednoj od nekretnina Nikole Petrača, u sklopu Vinarije Petrač.

Sud je tog petak, 26. rujna, prihvatio tu nekretninu kao jamčevinu od milijun eura i upis na nekretninu je bio vidljiv u katastru već u ponedjeljak ujutro. No patrijarhu Petraču je 'falio jedan papir', odnosno to rješenje o upisu nije bilo pravomoćno sve do četvrtka, pa se morao strpjeti. Jer bez pravomoćnog rješenja o upisu na nekretninu, sud nije mogao donijeti odluku da ga se pusti iz Remetinca. Prvo ročište je bilo zakazano za utorak u 13:30 ali u zadnji čas je otkazano, jer ni tad nije rješenje postalo pravomoćno, iako su to svi očekivali, pa i sam Županijski sud. Tako je Petrač ostao u zatvoru u Remetincu dva dana duže no što je očekivao. Rješenje je postalo pravomoćno u četvrtak u prijepodnevnim satima, pa se sjednica izvanraspravnog vijeća održala u 14 sati. Na njoj je i formalno prihvaćena jamčevina pa je Petrač iz Remetinca izašao u popodnevnim satima.