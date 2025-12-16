FOTO Pijan se u Novom Zagrebu zabio u nadvožnjak: Ozlijeđen je i prevezen u bolnicu

Pijani muškarac (39) uzrokovao je prometnu nesreću u nedjelju 14. prosinca 2025. oko 7.50 sati na Aveniji Dubrovnik. Zagrebačka policija priopćila je kako se nije kretao sredinom obilježene prometne trake zbog čega je autom naletio na rubni kamen te sletio s kolnika na meki teren gdje je naletio na rubni kamen, a potom i na kamen koji se nalazio na navedenom mekom terenu.

Foto: PU zagrebačka





Nakon toga je vozilom naletio na betonsku nosivu konstrukciju željezničkog nadvožnjaka koja se nalazi na istom mekom terenu. U nastavku nekontroliranog kretanja u smjeru zapada oštećenim dijelom vozila strugao je po rubnom kamenu sa sjeverne strane kolnika.



- Obavljenim očevidom utvrđeno je da vozač upravlja za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas koji je ugrađen u vozilo, na način na koji je to odredio proizvođač sigurnosnog pojasa te da upravlja vozilom pod utjecajem od 1,01 g/kg alkohola u organizmu - priopćili su iz policije.

U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Uhićen je i morat će platiti novčanu kaznu

Vozač je uhićen i doveden na Općinski sud u Novom Zagrebu.



Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, da mu se izrekne kazna zatvorate zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.





Sud je okrivljenika proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.420 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.