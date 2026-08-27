Ukupna vrijednost zaplijenjenih 144 paketa po 24 limenke iznosi 1728 eura. U cijenu su uključena i davanja za puštanje robe u slobodan promet
FOTO Pivopije, evo prilike za vas. Država prodaje limenke piva za 50 centi po komadu!
Pivopije, evo prilike za vas. Carinska uprava prodaje 3456 limenki piva koje su nedavno zaplijenili švercerima na granici sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 1728 litara proizvoda Banjalučke pivovare, pod nazivom Nektar, u pakiranju od 0,5 litara.
Ukupna vrijednost zaplijenjenih 144 paketa po 24 limenke iznosi 1728 eura, a u cijenu su uključena i davanja za puštanje robe u slobodan promet, prenosi portal Danica.hr. Cijena jedne limenke tako iznosi svega 50 centi.
Na nadmetanju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, odnosno svaki punoljetni građanin. Jamčevina iznosi 10 posto, što je 172,80 eura, i mora se uplatiti do 4. rujna u 9.55 sati.
Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od srijede, 26. kolovoza, do 4. rujna do 10 sati, dok je čitanje pristiglih ponuda planirano za 7. rujna u prostorijama carinskog ureda u Zagrebu, Robni terminali Jankomir, u 9 sati.
Roba je smještena u skladišnom prostoru na Graničnom prijelazu Stara Gradiška. Razgledavanje je moguće 2. rujna od 9 do 10 sati uz prethodnu najavu Područnom carinskom uredu Zagreb. Iz Carinske uprave napominju kako se prikupljanje pisanih ponuda provodi po modelu viđeno - kupljeno, bez garancije.
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