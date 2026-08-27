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ZAPLJENA CARINSKE UPRAVE

FOTO Pivopije, evo prilike za vas. Država prodaje limenke piva za 50 centi po komadu!

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Pivopije, evo prilike za vas. Država prodaje limenke piva za 50 centi po komadu!
Foto: Carinska uprava RH
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Ukupna vrijednost zaplijenjenih 144 paketa po 24 limenke iznosi 1728 eura. U cijenu su uključena i davanja za puštanje robe u slobodan promet

Pivopije, evo prilike za vas. Carinska uprava prodaje 3456 limenki piva koje su nedavno zaplijenili švercerima na granici sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 1728 litara proizvoda Banjalučke pivovare, pod nazivom Nektar, u pakiranju od 0,5 litara.

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Ukupna vrijednost zaplijenjenih 144 paketa po 24 limenke iznosi 1728 eura, a u cijenu su uključena i davanja za puštanje robe u slobodan promet, prenosi portal Danica.hr. Cijena jedne limenke tako iznosi svega 50 centi.

Foto: Carinska uprava RH

Na nadmetanju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, odnosno svaki punoljetni građanin. Jamčevina iznosi 10 posto, što je 172,80 eura, i mora se uplatiti do 4. rujna u 9.55 sati.

Prikupljanje pisanih ponuda održat će se od srijede, 26. kolovoza, do 4. rujna do 10 sati, dok je čitanje pristiglih ponuda planirano za 7. rujna u prostorijama carinskog ureda u Zagrebu, Robni terminali Jankomir, u 9 sati.

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Roba je smještena u skladišnom prostoru na Graničnom prijelazu Stara Gradiška. Razgledavanje je moguće 2. rujna od 9 do 10 sati uz prethodnu najavu Područnom carinskom uredu Zagreb. Iz Carinske uprave napominju kako se prikupljanje pisanih ponuda provodi po modelu viđeno - kupljeno, bez garancije.

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