DRUŽENJE PUČANA U ZAGREBU

DRUŽENJE PUČANA U ZAGREBU

FOTO Plenković se sastao s von der Leyen: U Banskim dvorima topli doček, pogledajte scene...

FOTO Plenković se sastao s von der Leyen: U Banskim dvorima topli doček, pogledajte scene...
Zagreb: Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen

Raspravit ćemo ključne globalne, sigurnosne i ekonomske teme, transatlantske odnose, jačanje europske konkurentnosti te politiku proširenja EU-a , poručio je Plenković...

Više od 20 europskih čelnika stiže u Zagreb na neformalno okupljanje Europske pučke stranke. Druženje će potrajati u petak i subotu, raspravljat će se o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke...

Premijer Andrej Plenković primit će predsjednike vlada, država i čelnike europskih institucija u Banskim dvorima.

VELIKO OKUPLJANJE Plenkoviću stiže sva EU elita: Policija će čuvati Merza, Tuska, von der Leyen, Janšu....
Plenkoviću stiže sva EU elita: Policija će čuvati Merza, Tuska, von der Leyen, Janšu....

- Raspravit ćemo ključne globalne, sigurnosne i ekonomske teme, transatlantske odnose, jačanje europske konkurentnosti te politiku proširenja EU-a - poručio je Plenković, koji se u petak sastao s von der Leyen, putem društvenih mreža...

Zagreb: Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen
Zagreb: Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Plenković se prvo sastao sa šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Hrvatski premijer se sastaje s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom, poljskim premijerom Donaldom Tuskom i grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom.

Zagreb: Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen
Zagreb: Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Europski lideri stižu u Zagreb! Pripremite se na kaos u prometu, evo gdje će biti zastoj
Europski lideri stižu u Zagreb! Pripremite se na kaos u prometu, evo gdje će biti zastoj

U Zagreb u funkciji njemačkog kancelara prvi put dolazi Friedrich Merz.

- Na summitu će se razgovarati i o ratu u Ukrajini, pokušajima njegova završetka, europskoj konkurentnosti i jačanju gospodarstva, kao i o pozicioniranju Europe u uvjetima pojačanih globalnih izazova. Tijekom susreta bit će donesena i posebna deklaracija o demografskoj obnovi, na inicijativu Hrvatske. Cilj deklaracije je da se demografska pitanja sustavno uključe u sve ključne politike Europske unije - piše HRT.

