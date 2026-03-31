TEŠKA VATROGASNA INTERVENCIJA

FOTO Pogledajte što je ostalo od izgorjelih brodica na Krku!

Piše Iva Tomas,
Foto: JVP Grada Krka/Facebook

Šest plovila se zapalilo u Omišlju u utorak oko 10.30 sati, kada je JVP Grada Krka zaprimili dojavu o požaru. Na intervenciju su izašli s dva vozila i tri vatrogasca, a zbog opsega posla u pomoć su pozvali DVD Njivice. Svih šest plovila bilo je u razbuktaloj fazi požara kad su vatrogasci stigli, a požar se proširio i na obalni dio površine oko 20 m² trave i niskog raslinja.

Ubrzo su zatražili i dodatne dvije autocisterne s dva vatrogasca zbog intenziteta požara. Gašenje je otežavao jak vjetar.

- Dana 31. ožujka 2026. godine u 10:34 sati dežurna smjena zaprimila je dojavu o požaru plovila u uvali na području Omišlja. Na intervenciju se odmah izlazi s 2 vozila i 3 vatrogasca, a zbog opsega požara na ispomoć je pozvan DVD Njivice. Dolaskom na mjesto intervencije zatečeno je 6 plovila u potpuno razbuktaloj fazi požara, pri čemu se požar proširio i na obalni dio površine oko 20 m² trave i niskog raslinja. Zbog intenziteta požara dodatno je zatražena autocisterna s 2 vatrogasca. Gašenje požara bilo je znatno otežano uslijed jakog vjetra.

Na intervenciji su sudjelovale snage:

JVP Grada Krka – 3 vozila i 6 vatrogasaca

DVD Njivice – 2 vozila i članovi posade - priopćila je JVP Grada Krka.

