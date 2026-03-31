FOTO Pogledajte što je ostalo od izgorjelih brodica na Krku!

Šest plovila se zapalilo u Omišlju u utorak oko 10.30 sati, kada je JVP Grada Krka zaprimili dojavu o požaru. Na intervenciju su izašli s dva vozila i tri vatrogasca, a zbog opsega posla u pomoć su pozvali DVD Njivice. Svih šest plovila bilo je u razbuktaloj fazi požara kad su vatrogasci stigli, a požar se proširio i na obalni dio površine oko 20 m² trave i niskog raslinja.

Ubrzo su zatražili i dodatne dvije autocisterne s dva vatrogasca zbog intenziteta požara. Gašenje je otežavao jak vjetar.

Na intervenciji su sudjelovale snage:

JVP Grada Krka – 3 vozila i 6 vatrogasaca

DVD Njivice – 2 vozila i članovi posade - priopćila je JVP Grada Krka.