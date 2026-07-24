FOTO Policija intervenirala zbog nasilja u obitelji pa u kući našla arsenal oružja. Uhitili muškarca

Zagrebačka policija došla je u kuću 76-godišnjaka na Peščenici zbog sumnje da je počinio nasilje nad 78-godišnjom članicom obitelji, a tijekom istrage pronašla je automatsku pušku, dvije ručne bombe, mine i veću količinu streljiva.

Muškarca se sumnjiči da je u srijedu, 22. srpnja, u jutarnjim satima počinio kazneno djelo nasilja u obitelji.

Policajci su tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja posumnjali da u kući skriva i nedozvoljeno oružje. Pretragom su utvrdili da je 76-godišnjak neovlašteno nabavio vatreno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

U kući su pronašli i oduzeli automatsku pušku, tri spremnika sa 70 komada streljiva, redenik s 18 komada streljiva, još 13 komada različitog streljiva, dvije ručne bombe, minobacačku minu i vježbovnu tromblonsku minu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 76-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a policija je posebno izvješće dostavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija je podsjetila građane da je i dalje u tijeku akcija „Manje oružja, manje tragedija“. Ilegalno oružje građani mogu dragovoljno predati bez kaznene ili prekršajne odgovornosti ako ga prijave prije nego što policija počne primjenjivati svoje ovlasti.

Kampanja Ministarstva unutarnjih poslova provodi se od 2007. godine kako bi se građane potaknulo da ilegalno oružje predaju bez sankcija.