FOTO Predstavljena kampanja 'Plenkovićeva inflacija' u Splitu

Oporbeni čelnici SDP-a i Možemo! iz Splita su poručili da rast cijena nije moguće zaustaviti administrativnim mjerama te optužili Vladu za loš ekonomski model i pad životnog standarda: 'Plenkovićeva inflacija nije prirodna nepogoda, a jedini način da je se riješimo je smjena Plenkovića'
Čelnici SDP-a i Možemo počeli su u četvrtak u Splitu kampanju s kojom će obići Hrvatsku kako bi upozorili na "Plenkovićevu inflaciju", a s konferencije za novinare poručili su da se ona ne može riješiti administrativnim mjerama, nego tek kada se smjeni predsjednika Vlade.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Čelnici SDP-a i Možemo počeli su u četvrtak u Splitu kampanju s kojom će obići Hrvatsku kako bi upozorili na "Plenkovićevu inflaciju", a s konferencije za novinare poručili su da se ona ne može riješiti administrativnim mjerama, nego tek kada se smjeni predsjednika Vlade. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Čelnici SDP-a i Možemo počeli su u četvrtak u Splitu kampanju s kojom će obići Hrvatsku kako bi upozorili na "Plenkovićevu inflaciju", a s konferencije za novinare poručili su da se ona ne može riješiti administrativnim mjerama, nego tek kada se smjeni predsjednika Vlade.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako je u Hrvatskoj produktivnost na 43 posto europskog prosjeka, prosječni dohodak na 63 posto, a cijene na 73 posto, dok su cijene telekomunikacijskih usluga za 13 posto veće.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
"Svjesni smo stranih trgovačkih lanaca, banaka i telekoma, koji ovdje imaju širok prostor za visoke marže, no oni nam nisu neprijatelji jer rade samo ono što im je netko dozvolio, a to je Andrej Plenković", istaknuo je Hajdaš Dončić i poručio kako je inflacija u Hrvatskoj "Plenkovićeva inflacija".
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ustvrdio je kako je ključno pitanje promjena strukture gospodarstva, a ključan je porez na ekstraprofit jer postoje dobitnici inflacije koji bi trebali više platiti hrvatskom društvu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac ocijenio je da se inflaciju ne može pobijediti administrativnim mjerama jer se ne rješavaju strukturni problemi i upozorio da je javna potrošnja na tri posto deficita. Najveći gubitnici inflacije su umirovljenici, na koje se zadnje misli.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Najveći problem je konkurentnost poduzeća, kaže Lalovac i dodaje da prosječni Nijemac za litru benzina radi četiri minute, prosječnom Hrvatu treba 12 minuta, dok radniku koji živi od 1100 eura treba više od 20 minuta.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Zastupnica Možemo Sandra Benčić podsjetila je da "Plenkovićevoj inflaciji" treba dodati i onu sezonalnu, kada se dižu cijene zbog turističke sezone.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Treba biti svjestan da su ljudi koji ne žive od turizma nego od plaće ili mirovine najugroženiji jer plaćaju visoke cijene po dućanima, dok njihove plaće i mirovine nisu rasle, rekla je Benčić.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Plenkoviću je poručila da su njegova inflacija i ekonomski model mnoge ljude koji su 40 godina radili i odgajali sadašnje generacije dotjerali do života ispod granice siromaštva.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
"Plenkovićeva inflacija nije prirodna nepogoda, a jedini način da je se riješimo je smijena Plenkovića i njegove politike koja je dovela do tolike inflacije", kaže Benčić.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL