ŠTETA JE 2.150 EURA

FOTO Prepoznajete li žene s fotografija? Policija ih traži zbog krađe parfema u Crikvenici

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU primorsko goranska

Crikvenička policija provodi kriminalističko istraživanje o krađi, a za osobe na fotografijama pretpostavlja se da znaju nešto o tome

Iz trgovina u Crikvenici prošle godine u ožujku (20. i 27.) netko je ukrao parfeme i kozmetičke proizvode u vrijednosti od 2.150 eura. Obje trgovine imaju sjedište na zagrebačkom području, piše primorsko-goranska policija.

Crikvenička policija provodi kriminalističko istraživanje o krađi, a za osobe na fotografijama pretpostavlja se da znaju nešto o tome.

- Molimo građane ako imaju informacije o osobama s fotografije da ih dostave u policiju pozivom na broj 192, 051 439 010 ili na e-mail adrese: pp.crikvenica@mup.hr  i primorsko-goranska@policija.hr. Informacije se mogu dostaviti i anonimno, navodi policija.

