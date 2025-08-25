FOTO Prepoznajete li žene s fotografija? Policija ih traži zbog krađe parfema u Crikvenici

Iz trgovina u Crikvenici prošle godine u ožujku (20. i 27.) netko je ukrao parfeme i kozmetičke proizvode u vrijednosti od 2.150 eura. Obje trgovine imaju sjedište na zagrebačkom području, piše primorsko-goranska policija.

Crikvenička policija provodi kriminalističko istraživanje o krađi, a za osobe na fotografijama pretpostavlja se da znaju nešto o tome.

- Molimo građane ako imaju informacije o osobama s fotografije da ih dostave u policiju pozivom na broj 192, 051 439 010 ili na e-mail adrese: pp.crikvenica@mup.hr i primorsko-goranska@policija.hr. Informacije se mogu dostaviti i anonimno, navodi policija.