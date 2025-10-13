Obavijesti

News

MIRNI PROSVJED PRED ŠKOLOM

Novi bojkot nastave u Donjem Dragonošcu: 'Tomaševiću, gdje je dozvola?', 'DVD nije škola!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
10
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Zeljko Hladika/PIXSELL

Stanovnici Dragonošca već godinama ukazuju na problem te su, kako kažu, izgubili povjerenje u politička obećanja. Očekuju konkretne rokove i početak radova, a ne nova odgađanja

Učenici Područne škole Dragonožec nedaleko Zagreba već šestu godinu nastavu pohađaju u lokalnom DVD-u. Riječ je o neadekvatnom prostoru, bez sportske dvorane, zbog čega su roditelji, učenici i mještani održali u ponedjeljak, 13. listopada u 8 sati ujutro mirni prosvjed. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U Donjem Dragonošcu učenici još uvijek nakon potresa pohađaju školu u DVD-u: 'Zapeli smo u 19. stoljeću' 00:43
U Donjem Dragonošcu učenici još uvijek nakon potresa pohađaju školu u DVD-u: 'Zapeli smo u 19. stoljeću' | Video: 24sata/pixsell

Djeca koja pohađaju nastavu u ovom zagrebačkom naselju već šest godina čekaju rješenje koje im je, prema riječima roditelja, više puta obećano. Učenici nikada nisu imali sat tjelesnog odgoja u pravim uvjetima, za razliku od svojih vršnjaka u drugim zagrebačkim školama. Bojkotirali su prvi dan nastave jer, kako tvrde roditelji, njihova djeca nemaju jednake uvjete obrazovanja kao u ostatku Zagreba.

RODITELJI NAJAVILI BOJKOT Šest godina čekanja: U Donjem Dragonošcu još nema škole, ali Grad Zagreb daje novo obećanje
Šest godina čekanja: U Donjem Dragonošcu još nema škole, ali Grad Zagreb daje novo obećanje

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet poručio im je da bi nova škola trebala biti gotova za dvije godine. Ta četverogodišnja osnovna škola oštećena je u potresu 2020., a učenici nastavu još pohađaju u pomoćnoj školi koja je zapravo lokalni DVD pa su roditelji održali jednodnevni bojkot nastave jer tvrde da njihova djeca nemaju jednake uvjete obrazovanja kao u ostatku Zagreba.

Zagreb: Djeca iz Donjeg Dragonošca pripremaju transparente za sutrašnji bojkot nastave
Zagreb: Djeca iz Donjeg Dragonošca pripremaju transparente za sutrašnji bojkot nastave | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako tvrde iz Grada, trenutačno traje postupak ishođenja građevinske dozvole koju očekuju da će ishoditi ovaj mjesec. Nakon toga će se napraviti izvedbeni projekt, dok bi u kasno proljeće 2026. trebali početi s radovima.

NEMA GRAĐEVINSKE DOZVOLE Roditelji u Donjem Dragonošcu najavili novi bojkot: '6 godina čekamo prazna obećanja...'
Roditelji u Donjem Dragonošcu najavili novi bojkot: '6 godina čekamo prazna obećanja...'

Roditelji navode da Grad krši sve moguće standarde. Cilj im je potaknuti odgovorne u Gradu Zagrebu na hitnu reakciju i pokretanje gradnje. "Zašto odrasli ne ispunjavaju obećanja?", "Tomaševiću, gdje je građevinska dozvola?" i "6 godina čekanja! DVD nije škola!", neke su od glavnih poruka koje prosvjednici šalju.

Stanovnici Dragonošca već su godinama ukazivali na problem te su, kako kažu, izgubili povjerenje u politička obećanja. Očekuju konkretne rokove i početak radova, a ne nova odgađanja. Ovaj prosvjed samo je nastavak dugotrajne borbe lokalne zajednice za osnovna prava djece na kvalitetno obrazovanje i sigurno okruženje.

