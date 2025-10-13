Novi bojkot nastave u Donjem Dragonošcu: 'Tomaševiću, gdje je dozvola?', 'DVD nije škola!'

Učenici Područne škole Dragonožec nedaleko Zagreba već šestu godinu nastavu pohađaju u lokalnom DVD-u. Riječ je o neadekvatnom prostoru, bez sportske dvorane, zbog čega su roditelji, učenici i mještani održali u ponedjeljak, 13. listopada u 8 sati ujutro mirni prosvjed.

Djeca koja pohađaju nastavu u ovom zagrebačkom naselju već šest godina čekaju rješenje koje im je, prema riječima roditelja, više puta obećano. Učenici nikada nisu imali sat tjelesnog odgoja u pravim uvjetima, za razliku od svojih vršnjaka u drugim zagrebačkim školama. Bojkotirali su prvi dan nastave jer, kako tvrde roditelji, njihova djeca nemaju jednake uvjete obrazovanja kao u ostatku Zagreba.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet poručio im je da bi nova škola trebala biti gotova za dvije godine. Ta četverogodišnja osnovna škola oštećena je u potresu 2020., a učenici nastavu još pohađaju u pomoćnoj školi koja je zapravo lokalni DVD pa su roditelji održali jednodnevni bojkot nastave jer tvrde da njihova djeca nemaju jednake uvjete obrazovanja kao u ostatku Zagreba.

Zagreb: Djeca iz Donjeg Dragonošca pripremaju transparente za sutrašnji bojkot nastave | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako tvrde iz Grada, trenutačno traje postupak ishođenja građevinske dozvole koju očekuju da će ishoditi ovaj mjesec. Nakon toga će se napraviti izvedbeni projekt, dok bi u kasno proljeće 2026. trebali početi s radovima.

Roditelji navode da Grad krši sve moguće standarde. Cilj im je potaknuti odgovorne u Gradu Zagrebu na hitnu reakciju i pokretanje gradnje. "Zašto odrasli ne ispunjavaju obećanja?", "Tomaševiću, gdje je građevinska dozvola?" i "6 godina čekanja! DVD nije škola!", neke su od glavnih poruka koje prosvjednici šalju.

Stanovnici Dragonošca već su godinama ukazivali na problem te su, kako kažu, izgubili povjerenje u politička obećanja. Očekuju konkretne rokove i početak radova, a ne nova odgađanja. Ovaj prosvjed samo je nastavak dugotrajne borbe lokalne zajednice za osnovna prava djece na kvalitetno obrazovanje i sigurno okruženje.