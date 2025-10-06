Roditelji u Donjem Dragonošcu najavili novi bojkot: '6 godina čekamo prazna obećanja...'

Učenici Područne škole Dragonožec kraj Zagreba šestu godinu nastavu moraju pohađati u neadekvatnom prostoru, lokalnom DVD-u. Stara škola je oštećena u potresu, a privremeno rješenje postalo je stalno. Roditelji su najavili novi mirni prosvjed, ali i ponovni bojkot nastave u ponedjeljak, 13. listopada u 8 sati, ispred stare školske zgrade.

U priopćenju koje su uputili medijima, roditelji su podsjetili na obećanje koje je 8. rujna ove godine dao zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet, prilikom prvog bojkota nastave - da će građevinska dozvola za novu školsku zgradu biti izdana do kraja rujna. Ali se to nije dogodilo, navode u priopćenju.

- Već prvo obećanje o izdavanju građevinske dozvole nije ispunjeno. Nakon šest godina više ne dozvoljavamo da se ostane na praznim riječima. Kako da vjerujemo da će škola biti izgrađena do nastavne godine 2027./2028., kada ni ovo kratkoročno obećanje nije ostvareno? - napisali su.

Roditelji naglašavaju kako su izgubili strpljenje i više ne pristaju na prazne riječi. Iako su, kažu, do sada pokazali puno razumijevanja, inzistiraju da se izgradnja škole konačno pokrene, kako bi djeca mogla pohađati nastavu u sigurnom, modernom i primjerenom prostoru.

- Kao što smo i najavili, nakon mjesec dana ponavljamo mirni prosvjed i bojkot nastave. Molimo odgovorne da nas iznenade ispunjenim obećanjem i donesu nam građevinsku dozvolu koju su obećali. Ako to nije moguće, očekujemo da osobno dođu i objasne djeci te ogorčenim mještanima gdje je zapelo - napisali su roditelji.

Roditelji poručuju da neće odustati dok njihova djeca ne dobiju školu kakvu zaslužuju.

Dvije prostorije i ručak na hodniku

Podsjetimo, škola u Dragonošcu zatvorena je prije više od pet godina, nakon što je u zagrebačkom i petrinjskom potresu pretrpjela oštećenja zbog kojih je proglašena neuporabljivom. Djeca su tad privremeno preseljena u vatrogasni dom i društveni prostor mjesnog odbora. No privremeno se pretvorilo u dugotrajno rješenje bez jasnog kraja.

Učionice su zapravo dvije prostorije. Jedna u prizemlju, prostrana, ali nedovoljno opremljena, i manja, skučenija na katu. Umjesto školskih ormara, u kutovima stoje hrpe kutija, ploča je pokretna i na kotačima, a panoi vise na koncima. U jednoj prostoriji smještena je i mala kuhinja, a učiteljski kabinet dijeli prostor sa školskom nastavom. Kad se organiziraju lokalne priredbe ili okupljanja, učionice se koriste i u te svrhe, pa djeca nerijetko nastavu započinju u prostoru koji je nakon proslava ostao neuredan. Djeca ručaju na hodniku, među cipelama i prolaznicima, jer se isti prostor koristi za potrebe vatrogasaca, kulturno-umjetničkog društva, umirovljenika i mjesnog odbora.