HUMANA GESTA

FOTO Splitski župan podijelio ručak beskućnicima: 'Važno je pokazati da nisu zaboravljeni'

Piše HINA,
FOTO Splitski župan podijelio ručak beskućnicima: 'Važno je pokazati da nisu zaboravljeni'
Split: Župan Blaženko Boban u Caritasu uz ručkove podijelio i poklon bonove najpotrebitijima | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Župan Blaženko Boban rekao je kako je cilj okupljanja pokazati ljudima u teškim životnim okolnostima da nisu sami

Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s Caritasom Splitsko-makarske nadbiskupije i udrugama Most i sv. Jeronima organizirala je u utorak tradicionalnu podjelu blagdanskih paketa korisnicima Caritasove pučke kuhinje i božićni ručak za beskućnike.

Split: Župan Blaženko Boban u Caritasu uz ručkove podijelio i poklon bonove najpotrebitijima
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Župan Blaženko Boban rekao je kako je cilj okupljanja pokazati ljudima u teškim životnim okolnostima da nisu sami.

- Ovdje nije riječ o nečemu što smo mi napravili, nego o ljudima koji su danas s nama i koji zaslužuju našu pažnju i pomoć. Ovaj dan prilika je da budemo zajedno, razgovaramo i razmijenimo iskustva, a ne samo da podijelimo obrok - izjavio je.

Dodao je kako su ove godine u posluživanju sudjelovali pročelnici Splitsko-dalmatinske županije kako bi se izbjegao birokratski pristup i ostvario izravan kontakt s korisnicima.

Split: Župan Blaženko Boban u Caritasu uz ručkove podijelio i poklon bonove najpotrebitijima
Split: Župan Blaženko Boban u Caritasu uz ručkove podijelio i poklon bonove najpotrebitijima | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Želio sam da svi naši pročelnici osjete ljude koji im dolaze i da se ne svodi sve na hladnu birokraciju. Među njima ima ljudi vrlo različitih životnih sudbina, koje je teško i prepričati - rekao je Boban.

Na području Splitsko-dalmatinske županije trenutno je evidentirano 37 beskućnika, od čega ih je pet u Kaštelima, a ostali su u Splitu. U sklopu programa podijeljeno je 150 obroka u Splitu i 40 obroka u Omišu. Pored toga organizirana je glazbena izvedba, zahvaljujući doprinosu pjevača Dražena Zečića. 

Ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov istaknuo je važnost duhovne dimenzije susreta.

- Pjesma je, kao najljepši način izražavanja, najvažniji dio ovog susreta - ne živimo samo od kruha, već i od molitve i pjesme. U današnjoj situaciji, kad mnogi ljudi prolaze kroz velike životne izazove, važno je pokazati im da nisu zaboravljeni - istaknuo je Maslov.

Žarko Alilović član je Udruge Most 15 godina. Poručio je kako su takvi susreti dragocjeni jer jačaju osjećaj zajedništva i solidarnosti, istaknuvši pritom važnost potpore volontera, obitelji i građana koji pomažu donacijama hrane i drugih potrepština.

- Iako sam u životu prošao kroz teške trenutke, u Mostu sam uvijek nalazio podršku. Zahvalni smo svima onima koji nam pomažu - rekao je.

