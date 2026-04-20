FOTO Tajni partyji u ilegalnom klubu u Zagrebu: Policija našla hrpu droge, razne šprice, novac

Piše Iva Tomas,
Foto: PU zagrebačka

S obzirom na pronađenu količinu, način pakiranja i vrste droga te novac, sumnja se da je navedeno bilo namijenjeno za daljnju preprodaju. Osumnjičeni (55) je predan pritvorskom nadzorniku

Zagrebačka policija u suradnji s inspektorima Državnog inspektorata i carinskim službenicima Carinske uprave, proveli su raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na području Trešnjevke, gdje su zatečene, legitimirane i provjerene 52 osobe. Kod šest osoba pronađene i oduzete su manje količine kokaina, amfetamina, MDMA i konoplje, piše PU zagrebačka.

Foto: PU zagrebačka

Doveli su ih u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Protiv njih će podnijeti Optužni prijedlog nadležnom Općinskom prekršajnom sudu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Kod jedne osobe pronašli su teleskopsku palicu, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari te je privedena u službene prostorije zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Zbog obavljanja ugostiteljske djelatnosti koju nije registrirao kod nadležnog tijela, inspektor Državnog inspektorata RH sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, izdao je rješenje kojim se 55-godišnjaku zabranjuje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, nakon čega je objekt zatvoren i zapečaćen.

Foto: 24sata

- U sklopu kriminalističkog istraživanja nad 55-godišnjakom i 41-godišnjakom za koje se sumnja da su organizatori nepostojeće udruge koja organizira zabave u prostoru zatvorenog ugostiteljskog objekta, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama obavljena je pretraga prostora zatvorenog ugostiteljskog objekta, doma i pripadajućih  prostorija te osobnih automobila kojima se koriste.

Obavljenom pretragom doma i pripadajućih prostorija kojima se koristi 41-godišnjak pronađena je jedna vrećica ispunjena s 5 grama konoplje tipa droga, protiv kojeg će biti podnijet Optužni prijedlog zbog prekršaja temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu.

Kod 55-godišnjaka je pronađeno 18 medicinskih šprica ispunjenih s oko 5 ml ekstrakta smole konoplje tipa droga, tri posude različitih zapremnina, svaka ispunjena s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga (oko 650 ml ukupno), dvije medicinske šprice ispunjene s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga od 4 ml i 1,5 ml, četiri paketića ispunjenih drogom kokain ukupne težine 5,44 grama, vrećica ispunjena drogom amfetamin težine 3,74 grama, paketić drogom kokain težine 0,43 grama, paketić s tri tablete droge MDMA, papirnati omot s 11,20 grama konoplje tipa droga, dvije staklene bočice, ispunjene s 10 ml i 20 ml, tekuće droge GBL, jedan vakumirani paket sušenih gljiva težine 10,40 grama koje sadrže psilocibin, plastična posudica s oko 20 ml ekstrakta ulja konoplje tipa droga te novac.

Foto: PU zagrebačka

S obzirom na pronađenu količinu, način pakiranja i vrste droga te novac, sumnja se da je navedeno bilo namijenjeno za daljnju preprodaju. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, 55-godišnji osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu - priopćila je zagrebačka policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

