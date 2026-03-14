FOTO Tomaševiću i Benčić novi mandat na čelu Možemo!

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić u subotu su dobili nove mandate na mjestu koordinatora stranke Možemo! koji će im, nakon izmjene statuta, trajati četiri godine umjesto dvije, a u svojim su govorima istaknuli da će, zajedno s partnerima, pobijediti na idućim parlamentarnim izborima.

- Od tema kojima ćemo se posebno baviti su rad i radnička prava, ekonomska demokracija, pravedno oporezivanje, decentralizirana energetika, klimatska pravda, dostojanstvene mirovine, dostupno i kvalitetno zdravstvo, modernizirano obrazovanje i pristupačno stanovanje - rekao je Tomašević nakon objave rezultata izbora.

Zagreb: Izborna skupština stranke Možemo! | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U sljedećem razdoblju Možemo! će se fokusirati na daljnji teritorijalni razvoj stranke, veću izravnu komunikaciju između članova i vodstva te jačanje kapaciteta ljudi za obnašanje političkih dužnosti u budućnosti.

- Borit ćemo se za bolje materijalne uvjete života većine u ovom društvu, a protiv interesa one manjine koja je prisvojila većinu resursa i koja podržava status quo u Hrvatskoj - rekao je Tomašević.

Vladajućem HDZ-u poručio je da neće spriječiti njihovu pobjedu na sljedećim parlamentarnim izborima koji se po rasporedu trebaju održati u proljeće 2028. godine.

Pobijedit ćemo na idućim izborima

- Ne samo da ćemo, zajedno s našim partnerima, pobijediti na sljedećim izborima, nego ćemo pokazati kako se može upravljati ovom zemljom u interesu većine. Vjerujem da ćemo pobijediti ne samo na sljedećim, nego i na onim izborima nakon toga - rekao je.

Sandra Benčić naglasila je da Možemo! više nije samo zagrebačka stranka, već i hrvatska stranka, s obzirom da su u vodeća tijela stranke izabrani članovi i članice iz svih dijelova zemlje.

- To je stranka koja je danas jasno pokazala da ima ljude, vrijednosti, motiva i savezništva s kojima će na sljedećim parlamentarnim izborima osvojiti vlast - istaknula je.

Benčić i Tomašević nisu imali protukandidate na izborima za koordinatore.

- Na prošlim izborima sam imao protukandidata, ovaj put nisam. Očito izborni rezultati u zadnje tri godine govore sami za sebe. Od kada smo Sandra i ja koordinatori, udvostručili smo broj zastupnika u Hrvatskom saboru, kao i broj gradova i županija u kojima imamo zastupnike. Uz to, zadržali smo vlast i u Zagrebu i u Pazinu te smo postali europarlamentarna stranka - rekao je Tomašević.

Stranka Možemo! ima oko 1200 članova, a članova Skupštine koji su danas glasali ima nešto više od 600, dodala je Benčić.

- Kod nas je bitno da je članstvo aktivno. Naši članovi zaista to i jesu. Ne postoje kod nas takozvane partijske knjižice, nego se od članova očekuje da doprinesu razvoju stranke, bilo tematski bilo teritorijalnom smislu - poručila je.

Osim dvoje koordinatora, na izbornoj skupštini izabran je 31 član Vijeća Možemo! te devet članova Upravnog odbora. U njemu su saborski zastupnici Dušica Radojčić, Damir Bakić, Ivana Kekin i Marin Živković, zatim zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec te Maja Šintić, Igra Šain Kovačević, Dobriša Adamec i Boris Kiš.