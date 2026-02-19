Tomašević podiže ustavnu bitku protiv Vlade zbog dočeka

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak da će od Gradske skupštine na idućoj sjednici zatražiti suglasnost na ustavnu tužbu koju podnosi protiv Vlade zbog organizacije dočeka rukometaša bez dozvole Grada.

''Od Skupštine tražim suglasnost na ustavnu tužbu koju ja podnosim i očekujem da se Ustavni sud o tome oglasi. To je ozbiljan presedan za sve buduće situacije gdje Vlada može bez ikakvih posljedica zadirati u lokalnu autonomiju koja je zagarantirana u članku 4. Ustava'', rekao je Tomašević na konferenciji za medije.

Grada Zagreb odbio je početkom veljače dati dozvolu za doček na Trgu bana Jelačića zbog najavljenog nastupa Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada. Tomašević je ustvrdio da to nije smjela učiniti bez dozvole Grada.

Na dnevnom redu Gradske skupštine bit će i zahtjev za ocjenom ustavnosti Zakona o prostornom uređenju.

''I neke druge županijske skupštine će ići u tom smjeru jer se tim zakonom derogiraju ovlasti lokalne samouprave'', rekao je.

O Dabri: Bavimo se posljedicama, a ne uzrocima

Zagrebački gradonačelnik osvrnuo se na snimke na kojima saborski zastupnik Josip Dabro (DP) pjeva stih posvećen ustaškom poglavniku Anti Paveliću, a zbog kojih je oštro reagirao koalicijski partner HSLS. Predsjednik te stranke Dario Hrebak poručio je kako daje rok od mjesec dana da se riješi taj slučaj.

''Mi se zadnja četiri dana bavimo jednim saborskim zastupnikom. Bavimo se posljedicama, a ne uzrocima. Jer uzrok je bio kada je još u srpnju jedan saborski zastupnik u sabornici za vrijeme sjednice uzviknuo protuustavni, ustaški pozdrav i prvi puta nakon dugo vremena nije dobio opomenu. Čemu se čudimo danas'', pitao je Tomašević.

Ponašanje zastupnika Dabre posljedica je toga što zakonodavna i sudska vlast nisu adekvatno reagirali kada je prošlog ljeta u sabornici jedan zastupnik uzviknuo ''Za dom spremni'', ustvrdio je gradonačelnik.

Kada je riječ o najavljenim izmjenama Zakon o trgovini kojim bi gradovi dobili mogućnost regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama, Tomašević je rekao da će o tome kad dođe vrijeme razgovarati s koalicijskim partnerima te vidjeti kako to namjeravaju urediti drugi gradovi.