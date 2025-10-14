FOTO Trump nije zadovoljan fotkom na naslovnici Timea: 'Gdje mi je kosa, što je ovo?!'

Donald Trump se pojavio na naslovnici časopisa Time, koji je pozdravio "njegov trijumf" nakon primirja Izraela i Hamasa, ali je američki predsjednik iskazao nezadovoljstvo svojom fotografijom.

Američki predsjednik nalazi se naslovnici poznatog američkog časopisa fotografijom izbliza i iz žablje perspektive. Fotografija milijarderu, zabrinutom za javni imidž, nije po ukusu.

„Časopis Time je napisao prilično dobar članak o meni, ali fotografija je možda najgora ikad“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- 'Nestala' mi je kosa, a onda su mi iznad glave dodali nešto poput lebdeće krune, ali iznimno malo. Stvarno čudno! Nikad nisam volio da me fotografiraju iz te perspektive, ali ovo je jako loša fotografija i to se mora reći. Što rade i zašto? - dodaje Trump u objavi.