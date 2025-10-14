Trump milimetrima blizu od sudbonosne odluke. Kako će Moskva i Putin reagirati?

Predsjednik SAD-a Donald Trump sve je bliže povijesnoj odluci o isporuci Kijevu krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk, potezu za koji zapadni dužnosnici kažu da je u velikoj mjeri potaknut najnovijim razornim napadima Rusije na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Ova strategija je pažljivo osmišljena ne samo da ojača ukrajinsku obranu, već i da prisili nevoljne europske saveznike, posebice Njemačku u vezi s projektilom Taurus, “da krenu istim putem,” prema izvorima upoznatima s pitanjem koji su u ponedjeljak razgovarali za Kyiv Post.

Moguća isporuka zaštitnog oružja američke mornarice s dometom od 2500 kilometara označava značajan zaokret u američkoj politici, koju Trump smatra potrebnim katalizatorom za okončanje europskog oklijevanja.

Taj pritisak već donosi rezultate na diplomatskom planu, pri čemu je njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak najavio da će razgovarati s Trumpom o „našim zajedničkim naporima da se također pomogne okončanju rata u Ukrajini.“

Diplomatski pritisak: Zelenski-Trump summit

Kulminacija ove strateške igre bit će visokorizični sastanak u Washingtonu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira posjetiti Trumpa u Bijeloj kući u petak kao dio putovanja usmjerenog na osiguranje ključnih sposobnosti.

Nedavni signali Trumpa ukazuju na rastuću frustraciju zbog Rusije koja odbija sudjelovati u mirovnim pregovorima, što vodi prema mogućem zaokretu u politici isporuke oružja dugog dometa, što je Moskva ranije upozorila da bi uništilo bilateralne odnose.

Raspravu o Tomahawku analitičari smatraju proračunatim eskaliranjem s više ciljeva, uključujući izravan utjecaj na Rusiju i njezinu sposobnost vođenja rata, rekao je Glen Howard, predsjednik američkog think-tanka Saratoga Foundation.

- Vjerujem da Trump koristi svoje nedavne poteze u Gazi kako bi agresivno oživio kampanju ‘maksimalnog pritiska’ protiv Rusije. Spekulativno, možda čak poziva predsjednika Zelenskog da javno najavi prijenos krstarećih projektila Tomahawk - izjavio je Howard za Kyiv Post.

Howard sugerira da je odgoda bila „posljednje upozorenje Putinu – poruka ‘posljednja šansa’ koja govori: ‘Rekao sam ti, ali ti si odlučio ne ići putem mira.’“

Stručnjak je također istaknuo tehnički i strateški zaokret: „Uvođenje Tomahawka moglo bi biti ‘poljubac smrti’ za ruske kapacitete rafiniranja,“ rekao je.

Što se tiče pritiska Europe, Howard je istaknuo: „Ako SAD pruži Ukrajini Tomahawke, to će neizbježno povećati pritisak na Njemačku, koja se do sada opirala davanju raketa Taurus unatoč velikim spekulacijama.“

„Ovaj potez znatno mijenja strateški krajolik, posebno u vezi s Kerčkim mostom i njegovom budućnošću,“ zaključio je.