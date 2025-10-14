Obavijesti

News

Komentari 0
TOMAHAWK U UKRAJINI

Trump milimetrima blizu od sudbonosne odluke. Kako će Moskva i Putin reagirati?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Trump milimetrima blizu od sudbonosne odluke. Kako će Moskva i Putin reagirati?
Foto: Reuters

Raspravu o Tomahawku analitičari smatraju proračunatim eskaliranjem s više ciljeva, uključujući izravan utjecaj na Rusiju i njezinu sposobnost vođenja rata, rekao je Glen Howard, predsjednik američkog think-tanka Saratoga Foundation

Predsjednik SAD-a Donald Trump sve je bliže povijesnoj odluci o isporuci Kijevu krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk, potezu za koji zapadni dužnosnici kažu da je u velikoj mjeri potaknut najnovijim razornim napadima Rusije na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Ova strategija je pažljivo osmišljena ne samo da ojača ukrajinsku obranu, već i da prisili nevoljne europske saveznike, posebice Njemačku u vezi s projektilom Taurus, “da krenu istim putem,” prema izvorima upoznatima s pitanjem koji su u ponedjeljak razgovarali za Kyiv Post.

Moguća isporuka zaštitnog oružja američke mornarice s dometom od 2500 kilometara označava značajan zaokret u američkoj politici, koju Trump smatra potrebnim katalizatorom za okončanje europskog oklijevanja.

Taj pritisak već donosi rezultate na diplomatskom planu, pri čemu je njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak najavio da će razgovarati s Trumpom o „našim zajedničkim naporima da se također pomogne okončanju rata u Ukrajini.“

Diplomatski pritisak: Zelenski-Trump summit

Kulminacija ove strateške igre bit će visokorizični sastanak u Washingtonu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira posjetiti Trumpa u Bijeloj kući u petak kao dio putovanja usmjerenog na osiguranje ključnih sposobnosti.

Nedavni signali Trumpa ukazuju na rastuću frustraciju zbog Rusije koja odbija sudjelovati u mirovnim pregovorima, što vodi prema mogućem zaokretu u politici isporuke oružja dugog dometa, što je Moskva ranije upozorila da bi uništilo bilateralne odnose.

Raspravu o Tomahawku analitičari smatraju proračunatim eskaliranjem s više ciljeva, uključujući izravan utjecaj na Rusiju i njezinu sposobnost vođenja rata, rekao je Glen Howard, predsjednik američkog think-tanka Saratoga Foundation.

RAT U UKRAJINI Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje
Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje

 - Vjerujem da Trump koristi svoje nedavne poteze u Gazi kako bi agresivno oživio kampanju ‘maksimalnog pritiska’ protiv Rusije. Spekulativno, možda čak poziva predsjednika Zelenskog da javno najavi prijenos krstarećih projektila Tomahawk  - izjavio je Howard za Kyiv Post. 

Howard sugerira da je odgoda bila „posljednje upozorenje Putinu – poruka ‘posljednja šansa’ koja govori: ‘Rekao sam ti, ali ti si odlučio ne ići putem mira.’“

Stručnjak je također istaknuo tehnički i strateški zaokret: „Uvođenje Tomahawka moglo bi biti ‘poljubac smrti’ za ruske kapacitete rafiniranja,“ rekao je.

Što se tiče pritiska Europe, Howard je istaknuo: „Ako SAD pruži Ukrajini Tomahawke, to će neizbježno povećati pritisak na Njemačku, koja se do sada opirala davanju raketa Taurus unatoč velikim spekulacijama.“

„Ovaj potez znatno mijenja strateški krajolik, posebno u vezi s Kerčkim mostom i njegovom budućnošću,“ zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje
RAT U UKRAJINI

Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje

Napadi su se dogodili u četvrtima Slobidsky i Saltivsky, pri čemu je u Saltivskom izbio veliki požar. Guverner regije Oleh Sinehubov izvijestio je da je šest ljudi ozlijeđeno razbijenim staklom
Rusi napali Harkiv: 30.000 ljudi je ostalo bez električne energije
NAVOĐENE BOMBE

Rusi napali Harkiv: 30.000 ljudi je ostalo bez električne energije

Ruske snage napale su Harkiv navođenim bombama pri čemu je bez struje ostalo 30.000 korisnika u tri okruga, izvijestili su mjesni dužnosnici
Rutte ismijao Ruse: 'Njihova usamljena i podmornica sama se vraća šepajući kući'
'PLOVILO SE POKVARILO'

Rutte ismijao Ruse: 'Njihova usamljena i podmornica sama se vraća šepajući kući'

Ruska Crnomorska flota objavila je da je dizelska podmornica Novorosijsk izronila kod obale Francuske kako bi se pridržavala pravila navigacije u La Mancheu te je odbacila izvješća da je došlo do ozbiljnog kvara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025