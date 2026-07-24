FOTO U sudaru auta i kamiona kod Našica poginuo vozač (57)

U prometnoj nesreći na državnoj cesti D2 između Orahovice i Čačinaca poginuo je vozač (57) osobnog automobila slatinskih registracija. Kako je utvrđeno očevidom, muškarac se kretao iz smjera Orahovice prema Čačincima, ali se nije držao sredine svoje prometne trake te je vozilom prešao u traku namijenjenu za promet iz suprotnog smjera.

U tom trenutku iz suprotnog smjera naišlo je teretno vozilo srpskih registracija kojim je upravljao vozač (52). Prema dosad utvrđenim informacijama, kamion se kretao neprilagođenom brzinom.

Došlo je do izravnog sudara prednjeg dijela osobnog automobila i prednjeg dijela teretnog vozila s priključenom poluprikolicom. Od siline udara automobil je odbačen u odvodni kanal, gdje se zaustavio, a u isti kanal sletjelo je i teretno vozilo. Poluprikolica je nakon sudara ostala priključena za kamion, dijelom na kolniku, a dijelom na bankini.

Vozač osobnog automobila preminuo je na mjestu nesreće. Vozač kamiona nije ozlijeđen. Policija je utvrdila da nije bio pod utjecajem alkohola, a u Općoj županijskoj bolnici Našice uzeti su mu uzorci krvi i urina kako bi se utvrdilo je li u organizmu imao alkohola ili droga.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, uz pomoć policijskih službenika. Zbog očevida je promet državnom cestom D2 od 10.41 do 16.42 sati bio preusmjeren na obilazne pravce. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.