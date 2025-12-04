FOTO U Zagrebu pronašli auto za kojim je tragao Interpol

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 50-godišnjakom i 58-godišnjakom, zbog sumnje da su počinili kaznena djela krivotvorenja isprave i prikrivanja.

Prema dosadašnjim saznanjima, 50-godišnjak je početkom studenog ove godine preuzeo osobni automobil marke Toyota od zasad nepoznate osobe na području Hrvatske. Na vozilu su bile montirane krivotvorene francuske registarske oznake, a sumnja se da je to učinio kako bi prikrio podrijetlo automobila i omogućio njegovu daljnju preprodaju.

Istragom je utvrđeno da je riječ o Toyoti ukradenoj na području Italije, za kojom je bila raspisana međunarodna objava Interpola. Sredinom studenog 50-godišnjak se, prema sumnjama policije, dogovorio s 58-godišnjakom oko prijevoza vozila na područje Sesveta.

Ondje je automobil dovezen noću i ostavljen na parkiralištu, gdje su ga sljedećeg dana pronašli zagrebački policajci.

Operativnim radom policija je ubrzo došla do dvojice muškaraca koji se dovode u vezu s krivotvorenjem i prikrivanjem ukradenog vozila. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.