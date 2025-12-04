Obavijesti

News

Komentari 2
UKRALI GA IZ ITALIJE

FOTO U Zagrebu pronašli auto za kojim je tragao Interpol

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO U Zagrebu pronašli auto za kojim je tragao Interpol
2
Foto: PU zagrebačka

Istragom je utvrđeno da je riječ o Toyoti ukradenoj na području Italije, za kojom je bila raspisana međunarodna objava Interpola

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 50-godišnjakom i 58-godišnjakom, zbog sumnje da su počinili kaznena djela krivotvorenja isprave i prikrivanja.

Prema dosadašnjim saznanjima, 50-godišnjak je početkom studenog ove godine preuzeo osobni automobil marke Toyota od zasad nepoznate osobe na području Hrvatske. Na vozilu su bile montirane krivotvorene francuske registarske oznake, a sumnja se da je to učinio kako bi prikrio podrijetlo automobila i omogućio njegovu daljnju preprodaju.

AUTO GALERIJA FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju
FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju

Istragom je utvrđeno da je riječ o Toyoti ukradenoj na području Italije, za kojom je bila raspisana međunarodna objava Interpola. Sredinom studenog 50-godišnjak se, prema sumnjama policije, dogovorio s 58-godišnjakom oko prijevoza vozila na područje Sesveta.

Ondje je automobil dovezen noću i ostavljen na parkiralištu, gdje su ga sljedećeg dana pronašli zagrebački policajci.

ZA OSAM POSTO Raste prodaja auta u Hrvatskoj: Jedna marka dominira tržištem
Raste prodaja auta u Hrvatskoj: Jedna marka dominira tržištem

Operativnim radom policija je ubrzo došla do dvojice muškaraca koji se dovode u vezu s krivotvorenjem i prikrivanjem ukradenog vozila. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025