Obavijesti

News

Komentari 0
EMOTIVNA ISPOVIJEST

Udovica Charlieja Kirka: Molila sam se da sam trudna kad je ubijen. Htjeli smo četvero djece

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Udovica Charlieja Kirka: Molila sam se da sam trudna kad je ubijen. Htjeli smo četvero djece
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Nakon što su zajedno dobili trogodišnju kćer i jednogodišnjeg sina, par je bio "jako uzbuđen što će proširiti svoju obitelj"

Željeli smo imati četvero djece. I molila sam se Bogu da sam trudna kad je ubijen, otkrila je Erika Kirk čiji je muž, konzervativni aktivist, Charlie Kirk ubijen u rujnu, piše The Independent.

Nakon što su zajedno dobili kćer i sina, par je bio "jako uzbuđen što će proširiti svoju obitelj". 

- Posebno ako ste mlada žena, nemojte odgađati. Karijeru uvijek možete imati, uvijek se možete vratiti na posao. Ali nikada se ne možete jednostavno vratiti na to da imate djecu - rekla je.

ZBOG SIGURNOSTI Sudac: Ubojica Charlieja Kirka može imati 'običnu' odjeću na sudu, ali mora biti vezan
Sudac: Ubojica Charlieja Kirka može imati 'običnu' odjeću na sudu, ali mora biti vezan

Charlie Kirk, 31, upucan je i ubijen dok je govorio studentima na Sveučilištu Utah Valley tijekom događaja za njegovu konzervativnu omladinsku organizaciju Turning Point USA. Tyler Robinson, koji je osumnjičen za atentat, uhićen je sljedećeg dana i optužen za ubojstvo.

Iako su Kirkovi odlučili ne pokazivati lica svoje djece na internetu, Erika je govorila o tome kako su njezina djeca podnijela gubitak oca. Rekla je da ju je kći, nakon što se vratila kući iz Arizone kamo je dopratila lijes svog supruga, pitala: "Gdje je tata?"

- Rekla sam joj: ‘Dušo, tata te jako voli,’” prisjetila se. “‘Ne brini. On je na radnom putu s Isusom da ti može priuštiti tvoj budžet za borovnice - rekla je.

MEDALJA SLOBODE Trump odlikovao Kirka najvišim civilnim odlikovanjem u SAD-u
Trump odlikovao Kirka najvišim civilnim odlikovanjem u SAD-u

Dok je prošlog mjeseca posmrtno primala Predsjedničku medalju časti u ime svog pokojnog supruga na ceremoniji Bijele kuće, Kirk je pročitala rođendansku poruku njihove kćeri Charlieju Kirku.

Suznih očiju pročitala je: "Sretan rođendan, tata, želim ti dati plišanu igračku. Želim pojesti cupcake s sladoledom i želim da dođeš kući na rođendansko iznenađenje. Volim te."

Erika i Charlie Kirk vjenčali su se u svibnju 2021., nakon što su se upoznali u New Yorku 2018. Nakon suprugove smrti, Kirk je imenovana novom voditeljicom organizacije Turning Point USA, obećavši da će nastaviti Charliejev rad u čast njegove ostavštine.

FOTOGALERIJA Svi pričaju o ovim detaljima Kirkove udovice: Krv oko vrata, značenje prstenja i geste rukom
Svi pričaju o ovim detaljima Kirkove udovice: Krv oko vrata, značenje prstenja i geste rukom

- Ako ste mislili da je misija mog supruga prije bila snažna, nemate pojma - rekla je Kirk tijekom epizode njegovog podcasta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati
NA MORU OBILNA KIŠA

Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati

U gorju postoji mogućnost da se jutarnja kiša smrzava na hladnom tlu, a u najvišim predjelima moguća je i pojava susnježice i snijega. Tijekom drugog dijela dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025