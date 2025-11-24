Udovica Charlieja Kirka: Molila sam se da sam trudna kad je ubijen. Htjeli smo četvero djece

Željeli smo imati četvero djece. I molila sam se Bogu da sam trudna kad je ubijen, otkrila je Erika Kirk čiji je muž, konzervativni aktivist, Charlie Kirk ubijen u rujnu, piše The Independent.

Nakon što su zajedno dobili kćer i sina, par je bio "jako uzbuđen što će proširiti svoju obitelj".

- Posebno ako ste mlada žena, nemojte odgađati. Karijeru uvijek možete imati, uvijek se možete vratiti na posao. Ali nikada se ne možete jednostavno vratiti na to da imate djecu - rekla je.

Charlie Kirk, 31, upucan je i ubijen dok je govorio studentima na Sveučilištu Utah Valley tijekom događaja za njegovu konzervativnu omladinsku organizaciju Turning Point USA. Tyler Robinson, koji je osumnjičen za atentat, uhićen je sljedećeg dana i optužen za ubojstvo.

Iako su Kirkovi odlučili ne pokazivati lica svoje djece na internetu, Erika je govorila o tome kako su njezina djeca podnijela gubitak oca. Rekla je da ju je kći, nakon što se vratila kući iz Arizone kamo je dopratila lijes svog supruga, pitala: "Gdje je tata?"

- Rekla sam joj: ‘Dušo, tata te jako voli,’” prisjetila se. “‘Ne brini. On je na radnom putu s Isusom da ti može priuštiti tvoj budžet za borovnice - rekla je.

Dok je prošlog mjeseca posmrtno primala Predsjedničku medalju časti u ime svog pokojnog supruga na ceremoniji Bijele kuće, Kirk je pročitala rođendansku poruku njihove kćeri Charlieju Kirku.

Suznih očiju pročitala je: "Sretan rođendan, tata, želim ti dati plišanu igračku. Želim pojesti cupcake s sladoledom i želim da dođeš kući na rođendansko iznenađenje. Volim te."

Erika i Charlie Kirk vjenčali su se u svibnju 2021., nakon što su se upoznali u New Yorku 2018. Nakon suprugove smrti, Kirk je imenovana novom voditeljicom organizacije Turning Point USA, obećavši da će nastaviti Charliejev rad u čast njegove ostavštine.

- Ako ste mislili da je misija mog supruga prije bila snažna, nemate pojma - rekla je Kirk tijekom epizode njegovog podcasta.