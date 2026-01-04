FOTO Uhvatili muškarca u Puli, imao 103 kg morskh krastavaca

Postaja pomorske i aerodromske policije Pula dovršila je istragu nad muškarcem (30) zbog izlova trpova iz mora s ciljem preprodaje, odnosno, počinio je kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, piše istarska policija.

Foto: PU istarska

Policija je 30-godišnjaka u petak zatekla sa 103.49 kilograma trpova, koje je nezakonito izlovio. Oduzeli su mu trpove i ronilačku opremu, a protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Trpovi su komisijski vraćeni u more.

Foto: PU istarska

Policija podsjeća da počinitelji mogu biti i novčano kažnjeni jer se nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama propisuje i dodatna naknada štete po prirodu.

Policija će obavijest o navedenom događaju dostaviti i Upravi za ribarstvo radi provođenja postupka iz njihove nadležnosti.