Obavijesti

News

Komentari 2
VRATILI IH U MORE

FOTO Uhvatili muškarca u Puli, imao 103 kg morskh krastavaca

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Uhvatili muškarca u Puli, imao 103 kg morskh krastavaca
3
Foto: PU istarska

Oduzeli su mu trpove i ronilačku opremu, a protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Trpovi su komisijski vraćeni u more

Postaja pomorske i aerodromske policije Pula dovršila je istragu nad muškarcem (30) zbog izlova trpova iz mora s ciljem preprodaje, odnosno, počinio je kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, piše istarska policija.

UHITILI 31-GODIŠNJAKA Potjera po Fažani: Napušen bježao policajcima, razbio zidić i kante, prijavili i ženu iz auta
Potjera po Fažani: Napušen bježao policajcima, razbio zidić i kante, prijavili i ženu iz auta
Foto: PU istarska

Policija je 30-godišnjaka u petak zatekla sa 103.49 kilograma trpova, koje je nezakonito izlovio. Oduzeli su mu trpove i ronilačku opremu, a protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Trpovi su komisijski vraćeni u more.

Foto: PU istarska

Policija podsjeća da počinitelji mogu biti i novčano kažnjeni jer se nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama propisuje i dodatna naknada štete po prirodu.

INCIDENT U VELIKOJ Pijan izvukao luk i strijelu pred lokalom kraj Požege. Uhitili ga
Pijan izvukao luk i strijelu pred lokalom kraj Požege. Uhitili ga

Policija će obavijest o navedenom događaju dostaviti i Upravi za ribarstvo radi provođenja postupka iz njihove nadležnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'
OBILAN SNIJEG, VJETAR

FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Prema upozorenjima DHMZ-a, aktivirani su žuti i narančasti alarmi za čak šest regija zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše na Jadranu te jakog i mjestimice olujnog vjetra.
VIDEO Horor kod Velike Gorice: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca. Svi su uginuli
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

VIDEO Horor kod Velike Gorice: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca. Svi su uginuli

Prema informacijama koje je Animalex potvrdio za 24sata, incident se dogodio 1. siječnja 2026. u 15.00 sati.
Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'
DETALJI TAJNE OPERACIJE

Trumpovi su specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami: 'Nije najsretnije, ali se moralo'

Američki specijalci uhitili Madura i suprugu u pidžami. Napad SAD-a način je okončanja režima, kažu Hrvati iz Venezuele

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026