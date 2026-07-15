FOTO Utvrdili uzrok velikog požara kod Čakovca: 'Došlo je do kvara na stroju za tiskanje'

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s inspektorom zaštite od požara obavili su u srijedu ujutro očevid na mjestu požara u proizvodnom pogonu poduzeća u Industrijskoj ulici u Pribislavcu.

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- Očevidom je utvrđeno kako je uzrok požara tehničke prirode, odnosno kvar na stroju za tiskanje, i to u predjelu središnjeg (centralnog) bubnja - navode u objavi iz međimurske policije.

U požaru je u potpunosti uništen prostor starog proizvodnog pogona za tiskanje sa strojevima, materijalom za izradu ambalaže, spremištem boja i ostalim inventarom, dok je konstrukcija objekta također u potpunosti uništena. Oštećenja su nastala i na novom dijelu proizvodnog pogona te upravnoj zgradi uslijed začađenja prostora i pucanja stakla na prozorima. Također, oštećenja u vidu začađenja te oštećenja laka i karoserije, nastala su na nekoliko osobnih automobila zaposlenika koji su u vrijeme izbijanja požara bili parkirani u krugu poduzeća.



- U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok će se visina materijalne štete utvrditi naknadno po zaprimanju odštetnog zahtjeva. O događaju će se dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu - navode iz policije...