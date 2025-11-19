FOTO Užas u Ukrajini: Najmanje 25 mrtvih, Rusi pogodili zgrade

Najmanje 25 ljudi, od čega troje djece, ubijeno je u ruskom napadu dronom i raketama tijekom noći koji je pogodio stambene zgrade u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopilu, rekli su u srijedu ukrajinski dužnosnici.

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i prometnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regijama na ledenim temperaturama.

Viši katovi stambene zgrade u Ternopilu potpuno su devastirani, a žrtava ima u cijeloj zgradi.

Vatrena stihija

Foto: State Emergency Service of Ukrai

"Čini se da je od devetog do prvog kata ova vatrena lava progutala naše ljude. Nisu imali vremena pobjeći iz svojih stanova jer je sve bilo u plamenu", rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko u televizijskoj izjavi.

Dužnosnici su rekli da je među poginulima troje djece, da bi broj žrtava mogao porasti, a da za oko 25 još traga.

Poljska, članica NATO-a koja graniči sa zapadnom Ukrajinom, privremeno je zatvorila zračne luke Rzeszow i Lublin na jugoistoku zemlje i podigla poljske i savezničke zrakoplove kao mjeru opreza kako bi zaštitila svoj zračni prostor.

Nedovoljan pritisak na Rusiju

Foto: Sofiia Gatilova

Rusija je pokrenula napad u vrijeme kad je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij na putu na razgovore u Tursku kako bi oživio mirovne pregovore s Rusijom, nakon svoje kratke turneje po europskim prijestolnicama.

Pozvao je saveznike da povećaju pritisak na Rusiju da okonča rati u Ukrajini koji traje gotovo četiri godine, uključujući i opskrbu Kijeva većim brojem protuzračnih raketa.

Ukrajina će „staviti ovo užasno ubojstvo koje je počinila Rusija... u središte pozornosti sutrašnjeg sastanka Vijeća sigurnosti UN-a“, rekao je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.

Energetska infrastruktura pogođena je u sedam ukrajinskih regija, rekli su dužnosnici. Postavljena su ograničenja na korištenje energije za potrošače diljem zemlje.

Rusija, koja poriče namjerno ciljanje civila, izjavila je da je pokrenula zračne napade kao odgovor na „terorističke napade“ na ruske teritorije, kako ih je nazvala. Rekla je da su ukrajinske snage ispalile četiri američke ATACMS rakete na južni ruski grad Voronjež.

Ukrajinska vojska u utorak je priopćila da je raketama napala vojne ciljeve u Rusiji.