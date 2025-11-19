Obavijesti

News

Komentari 0
POGINULA I DJECA

FOTO Užas u Ukrajini: Najmanje 25 mrtvih, Rusi pogodili zgrade

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Užas u Ukrajini: Najmanje 25 mrtvih, Rusi pogodili zgrade
3
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i prometnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regijama na ledenim temperaturama.

Najmanje 25 ljudi, od čega troje djece, ubijeno je u ruskom napadu dronom i raketama tijekom noći koji je pogodio stambene zgrade u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopilu, rekli su u srijedu ukrajinski dužnosnici.

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i prometnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regijama na ledenim temperaturama.

Viši katovi stambene zgrade u Ternopilu potpuno su devastirani, a žrtava ima u cijeloj zgradi.

NOVI RUSKI RATNI ZLOČIN Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.
Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.

Vatrena stihija

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Foto: State Emergency Service of Ukrai

"Čini se da je od devetog do prvog kata ova vatrena lava progutala naše ljude. Nisu imali vremena pobjeći iz svojih stanova jer je sve bilo u plamenu", rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko u televizijskoj izjavi.

Dužnosnici su rekli da je među poginulima troje djece, da bi broj žrtava mogao porasti, a da za oko 25 još traga.

Poljska, članica NATO-a koja graniči sa zapadnom Ukrajinom, privremeno je zatvorila zračne luke Rzeszow i Lublin na jugoistoku zemlje i podigla poljske i savezničke zrakoplove kao mjeru opreza kako bi zaštitila svoj zračni prostor.

Nedovoljan pritisak na Rusiju

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv
Foto: Sofiia Gatilova

Rusija je pokrenula napad u vrijeme kad je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij na putu na razgovore u Tursku kako bi oživio mirovne pregovore s Rusijom, nakon svoje kratke turneje po europskim prijestolnicama.

Pozvao je saveznike da povećaju pritisak na Rusiju da okonča rati u Ukrajini koji traje gotovo četiri godine, uključujući i opskrbu Kijeva većim brojem protuzračnih raketa.

Ukrajina će „staviti ovo užasno ubojstvo koje je počinila Rusija... u središte pozornosti sutrašnjeg sastanka Vijeća sigurnosti UN-a“, rekao je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.

NOĆ IZ HORORA FOTO Novi užasan ruski napad na ukrajinske civile: Pogodili su zgrade, najmanje 10 mrtvih!
FOTO Novi užasan ruski napad na ukrajinske civile: Pogodili su zgrade, najmanje 10 mrtvih!

Energetska infrastruktura pogođena je u sedam ukrajinskih regija, rekli su dužnosnici. Postavljena su ograničenja na korištenje energije za potrošače diljem zemlje.

Rusija, koja poriče namjerno ciljanje civila, izjavila je da je pokrenula zračne napade kao odgovor na „terorističke napade“ na ruske teritorije, kako ih je nazvala. Rekla je da su ukrajinske snage ispalile četiri američke ATACMS rakete na južni ruski grad Voronjež.

Ukrajinska vojska u utorak je priopćila da je raketama napala vojne ciljeve u Rusiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.
NOVI RUSKI RATNI ZLOČIN

Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.

Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 442 drona i više od 40 raketa. Pogođene su stambene zgrade.
FOTO Novi užasan ruski napad na ukrajinske civile: Pogodili su zgrade, najmanje 10 mrtvih!
NOĆ IZ HORORA

FOTO Novi užasan ruski napad na ukrajinske civile: Pogodili su zgrade, najmanje 10 mrtvih!

Najmanje deset ljudi je ubijeno, a 37 ljudi, uključujući 12 djece, ranjeno je u brutalnom ruskom napadu na ukrajinski Ternopilj. Na ruskoj meti opet su bile stambene zgrade. "Dvije deveterokatnice su pogođene u napadu, u jednoj je izbio požar", poručuju ukrajinske vlasti.
Ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u Harkivu
IMA OZLIJEĐENIH

Ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u Harkivu

Gradonačelnik je rekao da je još jedan dron udario u područje ispred medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025