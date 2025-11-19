Obavijesti

NOVI RUSKI RATNI ZLOČIN

Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.

Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 442 drona i više od 40 raketa. Pogođene su stambene zgrade.

Najmanje 20 civila ubijeno je u velikom ruskom napadu na Ukrajinu u noći s utorka na srijedu. Ozlijeđeno je više od 110 ljudi, javlja Kyiv Independent.

Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 472 drona i više od 40 raketa. Najgore je prošao grad Ternopilj gdje su pogođene dvije stambene zgrade.

Aftermath of a Russian missile attack in Ternopil
Foto: State Emergency Service of Ukrai
NOĆ IZ HORORA FOTO Novi užasan ruski napad na ukrajinske civile: Pogodili su zgrade, najmanje 10 mrtvih!
FOTO Novi užasan ruski napad na ukrajinske civile: Pogodili su zgrade, najmanje 10 mrtvih!

- U napadu na Ternopilj ubijeno je 20 ljudi, među njima je i dvoje djece - javlja ukrajinska služba za Hitne slučajeve, prenosi KI.

U tom strašnom napadu na Ternopilj ozlijeđeno je više od 60 ljudi, među njima i 15 djece...

Aftermath of a Russian missile attack in Ternopil Aftermath of a Russian missile attack in Ternopil Aftermath of a Russian missile attack in Ternopil
Foto: VOLODYMYR ZELENSKIY VIA TELEGRAM

Službe za spašavanje su kod pogođenih deveterokatnica, pokušavaju izvući ljudi iz ruševina...

Ruski dronovi i rakete padale su i na Harkiv, gdje je ozlijeđeno više od 40 ljudi.

Najmanje deset ljudi je ubijeno, a 37 ljudi, uključujući 12 djece, ranjeno je u brutalnom ruskom napadu na ukrajinski Ternopilj. Na ruskoj meti opet su bile stambene zgrade. "Dvije deveterokatnice su pogođene u napadu, u jednoj je izbio požar", poručuju ukrajinske vlasti.
