Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.

Najmanje 20 civila ubijeno je u velikom ruskom napadu na Ukrajinu u noći s utorka na srijedu. Ozlijeđeno je više od 110 ljudi, javlja Kyiv Independent.

Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 472 drona i više od 40 raketa. Najgore je prošao grad Ternopilj gdje su pogođene dvije stambene zgrade.

- U napadu na Ternopilj ubijeno je 20 ljudi, među njima je i dvoje djece - javlja ukrajinska služba za Hitne slučajeve, prenosi KI.

U tom strašnom napadu na Ternopilj ozlijeđeno je više od 60 ljudi, među njima i 15 djece...

Službe za spašavanje su kod pogođenih deveterokatnica, pokušavaju izvući ljudi iz ruševina...

Ruski dronovi i rakete padale su i na Harkiv, gdje je ozlijeđeno više od 40 ljudi.



