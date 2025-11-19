Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 442 drona i više od 40 raketa. Pogođene su stambene zgrade.
NOVI RUSKI RATNI ZLOČIN
Ovo su zgrade koju su pogodili Rusi u Ternopilju. Ubili su 20 civila. Među mrtvima 2 djece.
Najmanje 20 civila ubijeno je u velikom ruskom napadu na Ukrajinu u noći s utorka na srijedu. Ozlijeđeno je više od 110 ljudi, javlja Kyiv Independent.
Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 472 drona i više od 40 raketa. Najgore je prošao grad Ternopilj gdje su pogođene dvije stambene zgrade.
- U napadu na Ternopilj ubijeno je 20 ljudi, među njima je i dvoje djece - javlja ukrajinska služba za Hitne slučajeve, prenosi KI.
U tom strašnom napadu na Ternopilj ozlijeđeno je više od 60 ljudi, među njima i 15 djece...
Službe za spašavanje su kod pogođenih deveterokatnica, pokušavaju izvući ljudi iz ruševina...
Ruski dronovi i rakete padale su i na Harkiv, gdje je ozlijeđeno više od 40 ljudi.
