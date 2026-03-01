Obavijesti

UHIĆEN JE

FOTO Užasan zločin u Poljskoj: 17-godišnjak ubio prabaku i očuha! Napad snimio i objavio

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: opolskaPolicja

Jedna snimka prikazuje trenutak ubojstva dok su žrtve spavale. Izvještaji navode kako se na jednom od videozapisa vidi i kako tinejdžer liže krv s oružja kojim je počinjen zločin

Sedamnaestogodišnjak osumnjičen za ubojstvo svoje prabake i očuha, koji je snimke napada objavio na internetu, uhićen je pod optužbom za dvostruko ubojstvo nakon što ga je policija pronašla kako se skriva u grmlju. Tinejdžer je priveden u četvrtak u poljskoj regiji Opole, na jugu zemlje, nakon što je policija od zgroženih građana primila poveznice na jezive snimke koje su kružile servisima za razmjenu poruka.

Prilikom uhićenja bio je nenaoružan i nije pružao nikakvo objašnjenje za svoje postupke.

Detalji zločina

Prema pisanju regionalnih novina Nowa Trybuna Opolska, snimke prikazuju tinejdžera kako vježba napade sjekirom u garaži pored kuće u kojoj su pronađena tijela 92-godišnje žene i 38-godišnjeg muškarca, piše tvpworld.

Druga snimka prikazuje trenutak ubojstva dok su žrtve spavale. Izvještaji navode kako se na jednom od videozapisa vidi i kako tinejdžer liže krv s oružja kojim je počinjen zločin.

- Žrtve, na čijim su tijelima pronađene brojne ubodne i rezne rane, vjerojatno su ubijene sjekirom ili nožem, no istraga je još uvijek u tijeku - izjavio je Stanisław Bar glasnogovornik Okružnog tužiteljstva u Opolama.

Apel za poštivanje privatnosti

Regionalna policija priopćila je kako je uhićenje uslijedilo nakon opsežne potrage u kojoj je sudjelovalo nekoliko policijskih postrojbi, psi tragači i forenzičari. Istovremeno, policija je uputila apel građanima i medijima da se suzdrže od objavljivanja i dijeljenja eksplicitnih fotografija i snimki s mjesta zločina.

- U jeku ove tragedije, obitelj preminule 92-godišnjakinje i 38-godišnjaka zaslužuje poštivanje privatnosti - stoji u objavi na platformi X.

- Nitko se ne bi htio naći u sličnoj situaciji i gledati smrt ili patnju voljene osobe na internetu. Poštovanje prema žrtvama današnjeg zločina i njihovim najbližima važnije je od bilo kakvog dosega ili 'lajkova' - dodaje se u priopćenju.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile točne okolnosti i tijek ovog stravičnog zločina.

