DELEGATI DELIRIČNO APLAUDIRAJU

FOTO/VIDEO Ma tko bi rekao? Diktator Kim osvojio stranačke izbore. Evo kako ga slave...

Piše 24sata,
Foto: KCNA/REUTERS

Prema izvješćima državne agencije KCNA, odluka odražava "nepokolebljivu volju i jednoglasnu želju" gotovo pet tisuća prisutnih delegata...

Admiral

Ma tko bi rekao. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un ponovno je izabran na čelo vladajuće Radničke partije Koreje, objavili su državni mediji. Odluka, donesena tijekom 9. kongresa stranke u Pjongjangu, baš nikog nije iznenadila, veći 'zicer' ne postoji...

Sjevernokorejski predsjednik Kim kaže da će zemlja razviti gospodarstvo u sljedećih 5 godina 02:53
Sjevernokorejski predsjednik Kim kaže da će zemlja razviti gospodarstvo u sljedećih 5 godina | Video: 24sata/reuters

Sjevernokorejski diktator je u nedjelju, 22. veljače, četvrtog dana zasjedanja, jednoglasno reizabran za glavnog tajnika stranke. Prema izvješćima državne agencije KCNA, odluka odražava "nepokolebljivu volju i jednoglasnu želju" gotovo pet tisuća prisutnih delegata.

North Korean leader Kim Jong Un attends the Ninth Congress of the Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang
Stranka je u priopćenju navela kako je pod Kimovim vodstvom Sjeverna Koreja "radikalno poboljšala" svoje "ratno odvraćanje, s nuklearnim snagama kao središnjom točkom". Iako je Kim u uvodnom govoru obećao poticanje gospodarstva i podizanje životnog standarda, nazivajući ih "teškim i hitnim povijesnim zadacima", vojni prioriteti i dalje ostaju na prvom mjestu.

Kongres, koji se održava svakih pet godina i nudi rijedak uvid u inače hermetički zatvorenu političku strukturu, otkrio je i značajne kadrovske promjene. Analitičari ih tumače kao generacijsku smjenu i dodatno učvršćivanje Kimove moći. Više od polovice članova moćnog Središnjeg odbora je zamijenjeno, a s liste su nestala neka od najistaknutijih imena stare garde.

Oči javnosti uprte su i u moguću pojavu Kimove kćeri, Kim Ju-ae, za koju južnokorejske obavještajne službe tvrde da se priprema za ulogu nasljednice.

North Korea ruling Workers' Party re-elects Kim Jong Un as general secretary, KCNA says
Očekuje se da će Kim tijekom kongresa iznijeti novu petogodišnju strategiju koja će se, prema svemu sudeći, usredotočiti na daljnje jačanje nuklearnog arsenala unatoč dugogodišnjim međunarodnim sankcijama. Neposredno prije početka zasjedanja, režim je predstavio nove raketne lansere sposobne nositi nuklearne bojeve glave. 

Ove vojne ambicije prate i promjene u vanjskoj politici. Kim je ojačao savezništvo s Rusijom, dok su odnosi s Kinom također unaprijeđeni nakon prvog samita s predsjednikom Xi Jinpingom u šest godina. Kineski predsjednik čestitao je Kimu na reizboru.

