FOTO Zbog djevojčica Lili i Maris otvorili školu na otoku nakon 17 godina: 'Doživio sam i ovaj dan'

Za mještane Drvenika Velikog, otoka nedaleko od Trogira, utorak je bio dan emocija, šušura i suza radosnica. Kako i ne bi kada je otok koji tijekom zime broji najviše 150 stanovnika uglavnom starije životne dobi opet dobio školu i to nakon 17 godina. U jednom razredu nastavu će pohađati dvije učenice, Lili koja ide u četvrti i Maris, koja kreće u prvi razred.

Okupilo se u školi na desetke ljudi, a ispred je stiglo još njih toliko, jer ovo je bio izuzetan događaj, dan koji znači revitalizaciju otoka. Kako bi djevojčice imale nastavu, na Drveniku će preko tjedna boraviti i njihova učiteljica Antonija Jurić Marijanović jer brodske linije ne pružaju praktičnu mogućnost za svakodnevno putovanje na otok.

- Curice su prekrasne. Nije mi prvi put da radim u kombiniranom razredu i nema tu nikakvog straha pred nepoznatim, dapače, uzbuđena sam i jedva čekam. Sve je krenulo kada me prije nekoliko tjedana zvala ravnateljica OŠ Majstora Radovana iz Trogira. Odmah sam pristala jer volim izazove, nisam se uopće dvoumila. Sve bih napravila za djecu – kaže nam Jurić Marijanović (34) koja će preko vikenda ići kući u Trogir. Posao učiteljice radi već deset godina, od toga najviše u trogirskoj osnovnoj školi čija je i ova na Drveniku podružnica.

A djevojčice, one su bile preplavljene svom tom svitom koja im je stigla poželjeti sretan početak školske godine. Brižno su stavile knjige i bilježnice na stol, pripremile šarene pernice i sjele u svoje klupe dok su odrasli pričali neke svoje priče.

- Najviše se veselim matematici. Volim jako i crtati. Imam pune dvije mape svojih slika – kazala nam je Maris koja se, priznaje rano ustala.

- Učionica je lijepa, a učiteljica je baš dobra. Sretna sam što tu imam i prijateljicu - rekla nam je Maris. Njezin otac Lorenzo dodaje kako do zadnjeg dana nije vjerovao da će se škola otvoriti.

- Uvijek sam govorio da će se zakomplicirati kako se često zna dogoditi. Ali evo, nije. Doživio sam i ovaj dan. Sin Noa ima dvije godine, i on je iduća generacija. Volio bih da na otoku ima još djece, ima onih koji bi se mogli tu vratiti živjeti, ima potencijala. Ovo je prvi korak i sada trebamo nove projekte kako bi se ljudi ovdje vraćali. Ovdje imam posao, radim na građevini, bageru, čišćenju okućnica i maslinika, posla ima. Masline me jako zanimaju i supruga Aurora i ja planiramo otvoriti i OPG. Sviđa nam se život ovdje - kaže nam Lorenzo.

Majka od male Lili također je bila jako uzbuđena zbog današnjeg dana.

- Uvijek sam govorila da ću oživjeti svoju djedovinu i jedino što me kočilo bila je upravo škola, odnosno to što je nema. Kad sam čula da će se stvarno otvoriti, samo sam spakirala stvari i došla ovdje. Doslovno preko noći. Toliko mi je drago da su cure u centru pažnje, ovo je njihov dan - kaže nam Marcela.

A najveći zamašnjak u ostvarenju ove ideje dao je bivši ravnatelj KBC-a Split, Julije Meštrović, inače podrijetlom s otoka na kojem i danas puno boravi. Govori nam o jednom slučajnom susretu s ocem Lorenzom prije nekih godinu i pol dana.

- Kad mi je ovaj mladi otac rekao da odlaze s otoka jer nema škole, to me prelomilo. Bio je to trenutak u kojem sam odlučio nešto poduzeti - kaže nam dr. Meštrović.

- Ovo su velike stvari koje se nekako samo tako dogode. Od prvog razgovora sa županom Bobanom bilo je izvjesno da ćemo uspjeti. Drvenčani imaju još problema, primjerice nemaju vodu, ali škola je iznad svega. I ponosan sam. Gledati ove curice u učionici čini mi se nevjerojatno. Da mi je netko prije pola godine rekao da ću doživjeti ovaj dan, ne bih vjerovao. I drugi su se rasplakali, a nisam ni ja daleko od toga. Život na Drveniku se nastavlja onako kako su željeli naši preci - kaže Meštrović.

Posebno emotivna bila je predsjednica Mjesnog odbora Drvenik Veli, Lovorka Kostović.

- Veliko hvala ravnateljici koja je ovo pretvorila u život. Važne su strategije i ideje, ali važni su i oni koji to realiziraju, a to je ravnateljica - brišući suze govorila je Kostović čije su se emocije preslikale na sve sudionike pa je su tako oči zasuzile i ravnateljici Zorani Brodarić, ali i županu splitsko-dalmatinskom Blaženku Bobanu.

- Priča traje već mjesecima. Na proljeće sam čula da tu imamo dvoje djece, međutim prva informacija je bila da ima dvoje prvašića. Kasnije se ispostavilo da jedan prvašić ide u Split u školu, no on je dobio odgodu pa zato postoji nada da će se ipak vratiti ovdje. Tada smo krenuli prema županiji jer su oni osnivači škole. Krajem srpnja je stiglo odobrenje od resornog ministarstva, a onda su u kolovozu brojni izvođači bili na godišnjem, tako da je stvarno bila utrka s vremenom. Uloženo je oko 30 do 40 tisuća eura do sada. Još čekamo školsku ploču, i moramo srediti zahode. Što se tiče engleskog jezika i vjeronauka, on će se održavati on-line. Veliki je ovo dan i za djevojčice i njihove obitelji i cijeli otok - kaže nam Brodarić dodajući kako je baš ova škola bila prva u Europi koja je 2002. krenula s on-line nastavom, a svoja vrata zatvorila je 2008. godine kada je zadnji učenik je napustio učionicu.

Župan Blaženko Boban također nije skrivao ponos.

- Danas je Drvenik centar Hrvatske. Ovo jest mali korak, ali je veliki za srca ovih ljudi na otoku. Osim ove sjajne vijesti imamo još jednu s Visa. Tamo je nakon 60 godina upisan još jedan razred prvašića i sada tamo imamo dva – otkrio je Boban koji je djevojčicama donio i poklone.

Prostore u kojima je učionica ustupio je Grad Trogir, čiji je gradonačelnik Ante Bilić najavio da nastavljaju dalje s ulaganjem u infrastrukturu.

- Ovo je znak povratka života na otok, mi smo dali maksimalnu podršku. Demografija je problem, a ovo je tek jedan simboličan korak - kaže Bilić.

Mještani Drvenika nisu skrivali sreću zbog otvaranja škole.

- Povremeno sam tu. Inače sam u mirovini. Malo sam u Splitu, pa dođem tu odmoriti dušu i napuniti baterije, onda se opet vraćam u Split isprazniti ih. Otvorenje škole na Drveniku je remek-djelo – zaključuje mještanin Ivo Lučin.