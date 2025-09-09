Tri para blizanaca krenula su u prvi razred! 'Mala smo sredina, ovo se po prvi puta dogodilo...'

Tri para blizanaca krenula su u prvi razred Osnovne škole Domašinec: Kaja i Mila Katančić, David i Gabrijel Peršak te Matej i Mihael Mezga. Njihove učiteljice, Maja Zadravec i Štefica Marodi Hatlak, dočekale su ih s osmijehom, a cijeli razred dobio je posebnu dozu veselja, piše portal e-Međimurje.

- Ovo je prvi put da imamo tri para blizanaca u prvom razredu. Imamo blizance u školi, ali ovo je nešto posebno i prekrasno. Ove godine u prvi razred smo upisali ukupno 27 učenika, što je više nego prošle godine i to nam je vrlo drago - kazao nam je Dario Šincek, ravnatelj škole.

U odnosu na lani, ove godine u prvom razredu OŠ Domašinec desetak je učenika više. Ranijih godina po razredu je bilo od 15 do 20 učenika. Za male blizance početak škole znači i posebnu podršku, a to što su zajedno, vjeruje, olakšat će im prilagodbu na novu sredinu i školske obaveze.

- Mala smo sredina i zajedništvo koje gradimo vjerujem da će biti na korist roditeljima i učiteljicama - navodi ravnatelj škole.

Školsko zvono oglasilo se za 444.500 učenika, među kojima je 36.000 prvašića. Nakon 17 godina vrata danas otvara područna škola na Drveniku Velom, koja pripada matičnoj trogirskoj Osnovnoj školi Majstora Radovana. U školu kreću dvije učenice, jedna je u prvom a druga u četvrtom razredu. Imat će učiteljicu koja će im predavati sve predmete osim vjeronauka i engleskog. Ta dva predmeta učenice će pratiti preko platforme, na daljinu. Kako nam je kazala predsjednica Mjesnog odbora Drvenika Velog, Lovorka Kostović Čilić, ovo je važan događaj za njihov mali otok.

- Otvorenje škole jedan je od prvih koraka revitalizacije otoka. Čak i da ima mladih ljudi s malom djecom koji bi ovdje htjeli živjeti, neće se odlučiti na taj korak ako nema škole. Bila je tu jedna obitelj s dva dječaka koja se naposljetku odselila u Split kad je dijete trebalo upisati u školu. Drugi dječak je u vrtiću i sad se neće vratiti s obzirom na to da su se djeca već lijepo integrirala u novu sredinu. Ova naša područna škola zatvorena je 2008. godine i jako smo sretni što je opet otvorila svoja vrata - rekla nam je Kostović Čilić, koja se u budućnosti nada boljoj povezanosti otoka s kopnom, posebice Splitom, smatrajući da bi brzobrodska linija učinila najviše za povratak stanovnika.

Pučku učionicu na hrvatskom jeziku na Drveniku Velom otvorio je župnik Mate Miličević davne 1830. godine. Ukinuta je 1968. te ponovno otvorena 30 godina poslije. Ponovno je, zbog nedostatka djece, zatvorena 2008., a sad je još jednom u svojoj dugoj povijesti otvorila vrata otočnoj djeci. No u Hrvatskoj su 33 područne škole bez ijednog prvašića, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs kaže da to treba brinuti cijelo društvo.

- Morat će se nešto napraviti. Postoje prijedlozi. Nastava s 5-10 učenika nije dobra, djecu treba slati u veće škole. To je prilično kompleksna tema - kazao je ministar za N1 navodeći kako su osnivači škola krenuli s okrupnjivanjem u veće škole, ali prilično sramežljivo.

U pismu zaposlenicima škola, učenicima i roditeljima poručio je kako je cilj ministarstva ojačati vezu između obrazovnog sustava i opće kvalitete života mladih ljudi. Učenicima je zaželio hrabrost, znatiželju i odlučnost u pronalaženju vlastitog puta.

- Neka vas vodi želja za znanjem, otvorenost prema novim spoznajama i spremnost na učenje koje nadilazi školske klupe - navodi ministar koji je posebnu dobrodošlicu uputio prvašićima, pred kojima su godine otkrivanja i razvoja u kojima će im učitelji i roditelji biti oslonac i vodstvo.

Premijer Andrej Plenković poželio je učenicama i učenicima sretan povratak u školske klupe, uz poruku da će Vlada nastaviti ulagati u obrazovni sustav, a naglasak stavljaju i na sigurnost i zaštitu mentalnog zdravlja. Na početku nove školske godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je novu Osnovnu školu Frana Galovića u Jakuševcu, za 525 učenika, ali navodi kako nije izgledno da će cijeli Zagreb do 2027. biti spreman za jednosmjensku nastavu, zbog gustoće naseljenosti i nedostatka prostora na kojima se mogu graditi nove škole, što je bio i jedan od razloga za izmjene GUP-a. Kazao je da se provode nezapamćena ulaganja u povijesti Zagreba u obnovu, dogradnju i gradnju škola od čak 300 milijuna eura.