PURGERSKA ŠPICA

FOTO ZET-ov puhački orkestar u Dinamovim kapama i šalovima okupirao centar Zagreba

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dinamova zaklada Nema predaje

ZET-ov puhački orkestar, na oduševljenje brojnih prolaznika, izveo je niz prepoznatljivih zagrebačkih i navijačkih pjesama, među kojima su bile Dinamo, Dinamo (Veseli se Zagreb naš) Ive Robića, Serbus Zagreb, Vraćam se Zagrebe tebi...

Admiral

Subotnje prijepodne u središtu Zagreba proteklo je u znaku prave purgerske glazbe i dobrog raspoloženja, zahvaljujući Puhačkom orkestru ZET-a koji je prošao središtem grada uoči dobrotvornog koncerta Veliko purgersko srce, u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje, koji će se održati u nedjelju, 1. veljače, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Foto: Dinamova zaklada Nema predaje

Puhački orkestar ZET-a krenuo je u 9:45 sati s Britanskog trga te se pješice Ilicom uputio prema Trgu bana Josipa Jelačičića. Dolaskom do križanja Ilice i Gundulićeve ulice uslijedila je kratkotrajna obustava cestovnog prometa, u trajanju od nekoliko minuta, kako bi orkestar nesmetano nastavio svoju šetnju prema središnjem gradskom trgu.

Nakon dolaska na Trg bana Josipa Jelačića, orkestar je kretanje nastavio Gajevom i Bogovićevom ulicom, a oko 10:20 sati stigao je na Cvjetni trg, mjesto na kojem je prije gotovo 115 godina osnovan Građanski. Ondje je, uz zvukove poznatih zagrebačkih melodija, stvoren vedar i svečan ugođaj u samom srcu grada, a građanima je predstavljen dobrotvorni koncert Veliko purgersko srce.

Foto: Dinamova zaklada Nema predaje

ZET-ov puhački orkestar, na oduševljenje brojnih prolaznika, izveo je niz prepoznatljivih zagrebačkih i navijačkih pjesama, među kojima su bile Dinamo, Dinamo (Veseli se Zagreb naš) Ive Robića, Serbus Zagreb, Vraćam se Zagrebe tebi, Nebo se plavi, Košulja plava, Na Sljeme, kao i navijačke koračnice “O Dinamo, mi volimo” i “Dinamo je šampion”.

Kratkotrajna i unaprijed najavljena regulacija prometa protekla je bez poteškoća, a glazbena šetnja Puhačkog orkestra ZET-a dodatno je podigla atmosferu u Zagrebu uoči velikog dobrotvornog događaja Dinamove zaklade Nema predaje.

Foto: Dinamova zaklada Nema predaje

Posljednje utakmice za dobrotvorni koncert Dinamove zaklade moguće je nabaviti na Lisinski.hr.

