Fotografije Epsteinovih žrtava bile su dostupne bez cenzure! Objavili i brojeve, adrese...
Objavljivanje milijuna stranica dugo očekivanih dokumenata povezanih s financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, koje je trebalo donijeti transparentnost i rasvijetliti njegovu mrežu moćnih suradnika, pretvorilo se u prvorazredni skandal za američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ). Umjesto zaštite, žrtve su doživjele novu traumu nakon što su njihovi najosobniji podaci, uključujući imena, adrese, pa čak i eksplicitne fotografije, postali javno dostupni zbog katastrofalnih propusta u cenzuriranju materijala, piše BBC.
U masovnoj objavi krajem siječnja, koja je obuhvatila više od tri milijuna dokumenata, dvije tisuće videozapisa i oko 180.000 fotografija, pronađene su tisuće primjera gdje osjetljivi podaci nisu adekvatno zaštićeni. Prema izvještajima koje su potvrdili The New York Times i The Associated Press, objavljene su necenzurirane fotografije mladih žena, od kojih su neke snimljene na Epsteinovom zloglasnom privatnom otoku, s jasno vidljivim licima. Osim toga, objavljena su puna imena žrtava, njihovi bankovni podaci, brojevi socijalnog osiguranja, e-mail adrese i brojevi telefona.
Odvjetnici koji zastupaju gotovo stotinu žrtava uputili su hitno pismo sudu, tvrdeći da je život njihovih klijentica "okrenut naglavačke". U zajedničkoj izjavi osamnaest žrtava navodi se: "Još jednom su imena i identifikacijski podaci preživjelih izloženi, dok muškarci koji su nas zlostavljali ostaju skriveni i zaštićeni. To je nečuveno."
Jedna od žrtava, Annie Farmer, koja je javno progovorila o zlostavljanju koje je doživjela kao šesnaestogodišnjakinja, izjavila je za NBC News kako su u dokumentima objavljeni njezin datum rođenja i telefonski broj, podaci za koje je željela da ostanu privatni.
- U ovom sam trenutku najviše ljuta zbog načina na koji se sve ovo odigralo. Činjenica da je to učinjeno na tako nevjerojatno nemaran način, gdje su ljudi zbog toga dovedeni u opasnost, doista je zastrašujuća - rekla je.
Neki od objavljenih podataka imali su i direktne, opasne posljedice. Jedna od žena izjavila je da je počela dobivati prijetnje smrću nakon što su njezini privatni bankovni podaci objavljeni u više od pedeset dokumenata, zbog čega je hitno morala zatvarati račune i kreditne kartice.
Ministarstvo pravosuđa je propuste pripisalo "tehničkim ili ljudskim pogreškama", no odvjetnici žrtava smatraju takvo objašnjenje neuvjerljivim. "Ne postoji zamisliv stupanj institucionalne nekompetentnosti koji bi mogao objasniti razmjere, dosljednost i upornost propusta koji su se dogodili, pogotovo jer je jedini zadatak bio jednostavan: cenzurirati poznata imena žrtava prije objave", napisali su odvjetnici Brittany Henderson i Brad Edwards u pismu sudu.
Propusti su bili raznoliki i bizarni. U nekim slučajevima, ime žrtve bilo bi cenzurirano u jednom dokumentu, da bi u drugoj verziji istog spisa ostalo potpuno vidljivo. Na drugim mjestima, imena i e-mail adrese bili su prekriženi tankom crtom, ali su i dalje bili čitljivi. Neka zacrnjenja mogla su se ukloniti jednostavnim dvostrukim klikom miša, otkrivajući skriveni tekst.
Istovremeno, dok su podaci žrtava ostali nezaštićeni, cenzori su pokazali neobičnu revnost u drugim, potpuno nevažnim situacijama. U jednom novinskom isječku zacrnjeno je ime "Josip" u opisu fotografije jaslica, dok je u drugom dokumentu cenzurirano ime psa.
