Fotografije Epsteinovih žrtava bile su dostupne bez cenzure! Objavili i brojeve, adrese...

Objavljivanje milijuna stranica dugo očekivanih dokumenata povezanih s financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, koje je trebalo donijeti transparentnost i rasvijetliti njegovu mrežu moćnih suradnika, pretvorilo se u prvorazredni skandal za američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ). Umjesto zaštite, žrtve su doživjele novu traumu nakon što su njihovi najosobniji podaci, uključujući imena, adrese, pa čak i eksplicitne fotografije, postali javno dostupni zbog katastrofalnih propusta u cenzuriranju materijala, piše BBC.

U masovnoj objavi krajem siječnja, koja je obuhvatila više od tri milijuna dokumenata, dvije tisuće videozapisa i oko 180.000 fotografija, pronađene su tisuće primjera gdje osjetljivi podaci nisu adekvatno zaštićeni. Prema izvještajima koje su potvrdili The New York Times i The Associated Press, objavljene su necenzurirane fotografije mladih žena, od kojih su neke snimljene na Epsteinovom zloglasnom privatnom otoku, s jasno vidljivim licima. Osim toga, objavljena su puna imena žrtava, njihovi bankovni podaci, brojevi socijalnog osiguranja, e-mail adrese i brojevi telefona.

Foto: Department of Justice

Odvjetnici koji zastupaju gotovo stotinu žrtava uputili su hitno pismo sudu, tvrdeći da je život njihovih klijentica "okrenut naglavačke". U zajedničkoj izjavi osamnaest žrtava navodi se: "Još jednom su imena i identifikacijski podaci preživjelih izloženi, dok muškarci koji su nas zlostavljali ostaju skriveni i zaštićeni. To je nečuveno."

Jedna od žrtava, Annie Farmer, koja je javno progovorila o zlostavljanju koje je doživjela kao šesnaestogodišnjakinja, izjavila je za NBC News kako su u dokumentima objavljeni njezin datum rođenja i telefonski broj, podaci za koje je željela da ostanu privatni.

​- U ovom sam trenutku najviše ljuta zbog načina na koji se sve ovo odigralo. Činjenica da je to učinjeno na tako nevjerojatno nemaran način, gdje su ljudi zbog toga dovedeni u opasnost, doista je zastrašujuća - rekla je.

Neki od objavljenih podataka imali su i direktne, opasne posljedice. Jedna od žena izjavila je da je počela dobivati prijetnje smrću nakon što su njezini privatni bankovni podaci objavljeni u više od pedeset dokumenata, zbog čega je hitno morala zatvarati račune i kreditne kartice.

Foto: Department of Justice

Ministarstvo pravosuđa je propuste pripisalo "tehničkim ili ljudskim pogreškama", no odvjetnici žrtava smatraju takvo objašnjenje neuvjerljivim. "Ne postoji zamisliv stupanj institucionalne nekompetentnosti koji bi mogao objasniti razmjere, dosljednost i upornost propusta koji su se dogodili, pogotovo jer je jedini zadatak bio jednostavan: cenzurirati poznata imena žrtava prije objave", napisali su odvjetnici Brittany Henderson i Brad Edwards u pismu sudu.

Propusti su bili raznoliki i bizarni. U nekim slučajevima, ime žrtve bilo bi cenzurirano u jednom dokumentu, da bi u drugoj verziji istog spisa ostalo potpuno vidljivo. Na drugim mjestima, imena i e-mail adrese bili su prekriženi tankom crtom, ali su i dalje bili čitljivi. Neka zacrnjenja mogla su se ukloniti jednostavnim dvostrukim klikom miša, otkrivajući skriveni tekst.

Istovremeno, dok su podaci žrtava ostali nezaštićeni, cenzori su pokazali neobičnu revnost u drugim, potpuno nevažnim situacijama. U jednom novinskom isječku zacrnjeno je ime "Josip" u opisu fotografije jaslica, dok je u drugom dokumentu cenzurirano ime psa.