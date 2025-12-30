Obavijesti

News

TRAŽE REAKCIJU IZRAELA

Francuska, Kanada i Britanija upozoravaju: Humanitarna situacija u Gazi se pogoršava

Piše HINA,
Foto: Mahmoud Issa

Velika Britanija, Francuska, Kanada i još niz zemalja pozvali Izrael da hitno ukloni ograničenja i omogući veći dotok pomoći u Pojas Gaze

Humanitarna situacija u Gazi ponovno se pogoršala i izaziva ozbiljnu zabrinutost, upozorile su Velika Britanija, Kanada, Francuska i druge zemlje u zajedničkoj izjavi u utorak u kojoj se poziva Izrael na hitno djelovanje.

U izjavi, koju je objavilo britansko Ministarstvo vanjskih poslova na svojim web stranicama, navodi se da bi Izrael trebao dopustiti nevladinim organizacijama da u Izraelu djeluju održivo i kontinuirano te osigurati UN-u nastavak rada u Pojasu Gaze.

"Izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog ponovnog pogoršanja humanitarne situacije u Gazi koja je i dalje katastrofalna", stoji u izjavi ministara vanjskih poslova Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Japana, Norveške, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Također se navodi da bi Izrael trebao ukinuti "nerazumna ograničenja" na određeni uvoz, kako su ih nazvala ministarstva, uključujući medicinsku opremu i opremu za skloništa, te otvoriti granične prijelaze kako bi se povećao dotok humanitarne pomoći u Gazu.

Izrael i Hamas u listopadu su se dogovorili o prekidu vatre nakon dvije godine intenzivnog izraelskog bombardiranja i vojnih operacija u Gazi, kao odgovor na napad Hamasa na izraelske zajednice u listopadu 2023.

Organizacija za promatranje gladi diljem svijeta objavila je 19. prosinca da u Gazi više nema gladi nakon što se pristup humanitarnim i komercijalnim isporukama hrane poboljšao nakon prekida vatre.

No, humanitarne agencije kažu da u to malo, gusto naseljeno područje treba stići još puno više pomoći te da Izrael blokira ulazak potrebnih artikala.

Izrael kaže da ulazi više nego dovoljno hrane i da problemi s distribucijom nastaju unutar Gaze.

