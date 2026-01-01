Trump ogorčen na Clooneyja zbog francuskog državljanstva: 'Najgori politički prognostičari'

Američki predsjednik Donald Trump pridružio se kritikama odluke da se holivudskoj zvijezdi Georgeu Clooneyju dodijeli francusko državljanstvo, nakon što je dužnosnica u Parizu rekla da taj potez primjer "dvostrukih standarda".

Uredba u koju je u ponedjeljak agencija France presse imala uvid pokazuje da su 64-ogodišnji dobitnik Oscara Clooney, njegova supruga Amal Alamuddin Clooney i njihovo dvoje djece postali francuski državljani.

Trump, čija administracija podupire protuimigrantske stranke u Europi, rekao je da se radi o "dobrim vijestima" o dugogodišnjem pristašu demokrata i glasnom kritičaru predsjednika.

"Dobre vijesti! George i Amal Clooney, dvoje najgorih političkih prognostičara svih vremena, službeno su postali državljani Francuske koja je, nažalost, usred velikog problema s kriminalom zbog apsolutno užasnog upravljanja imigracijom", rekao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth.

Vijest da su Clooney i njegova obitelj postali Francuzi objavljena je uoči pooštravanja jezičnih zahtjeva za francusko državljanstvo u okviru novih imigracijskih pravila od 1. siječnja.

Nižerangirana članica Macronove vlade Marie-Pierre Vedrenne kritizirala je odluku o dodjeli državljanstva Clooneyju.

"Osobno razumijem osjećaj nekih Francuza o postojanju dvostrukih standarda", rekla je Marie-Pierre Vedrenne, delegirana ministrica u ministarstvu unutarnjih poslova za radio postaju France Info.

"Moramo biti oprezni s porukom koju šaljemo."

Njezin šef, ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez, i ministarstvo vanjskih poslova, branili su odluku.

Građanski zakonik u Francuskoj kaže da se "francusko državljanstvo može dodijeliti naturalizacijom, po prijedlogu ministra vanjskih poslova, bilo kojem strancu koji govori francuski i koji podnese zahtjev te koji pridonosi svojom uglednom službom francuskom utjecaju i napretku njezinih međunarodnih ekonomskih veza".

Ali Clooney priznaje da je njegov francuski i dalje slab, unatoč stotinama sati učenja.

Po novim imigracijskim pravilima koja su stupila na snagu u četvrtak, podnositelji zahtjeva trebaju potvrdu koja dokazuje da je njihovo znanje jezika na razini da mogu pohađati sveučilište u Francuskoj. Uz to trebaju položiti i test znanja.

Clooney ima imanje na jugu Francuske. "Volim francusku kulturu i jezik, iako sam u njemu i dalje loš nakon 400 dana tečajeva", rekao je Clooney za radio RTL u prosincu - na engleskom.

Njegova supruga tečno govori francuski.