Francuska ima novog premijera: Evo tko je Sébastien Lecornu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je svog bliskog saveznika i dosadašnjeg ministra obrane Sébastiena Lecornua (39) novim premijerom, u pokušaju da prekine spiralu političke nestabilnosti koja potresa drugu najveću ekonomiju eurozone. Lecornu postaje peti francuski premijer u manje od dvije godine, a na tu poziciju dolazi u trenutku duboke krize, s vladom bez parlamentarne većine i nacijom na rubu masovnih prosvjeda.

Njegov ključni zadatak, koji se pokazao kobnim za njegove prethodnike, bit će sastavljanje i usvajanje državnog proračuna za 2026. godinu. Odlukom da na čelo vlade postavi lojalnog suradnika s konzervativnim korijenima, Macron signalizira da ne namjerava odustati od svoje pro-poslovne ekonomske agende, unatoč rastućem nezadovoljstvu javnosti i opasnoj ovisnosti o potpori krajnje desnice u parlamentu.

Tko je Sébastien Lecornu?

Sébastien Lecornu slovi za političkog veterana unatoč svojoj mladosti. Smatraju ga političkim preživjelim jer je jedini ministar koji je neprekidno služio u vladi otkako je Macron prvi put preuzeo dužnost 2017. godine. Njegov politički uspon bio je strelovit: sa 16 godina volontirao je za bivšeg predsjednika Nicolasa Sarkozyja, s 18 je postao gradonačelnik malog grada u Normandiji, a s 22 najmlađi savjetnik u Sarkozyjevoj vladi.

Foto: Abdul Saboor

Iako je potekao iz redova konzervativne stranke Republikanci, pridružio se Macronovom centrističkom pokretu 2017. godine, a pet godina kasnije vodio je njegovu uspješnu kampanju za reizbor. Kao ministar oružanih snaga od 2022., nadgledao je značajno povećanje vojnog proračuna potaknuto ratom u Ukrajini i postao arhitekt velikog plana modernizacije vojske do 2030. Njegovo imenovanje odražava Macronovu sklonost nagrađivanju odanosti, ali i potrebu za kontinuitetom u vrijeme dok se Francuska suočava s ratovima u Ukrajini i Gazi te promjenjivim prioritetima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Kriza koja ne prestaje

Politički kaos u Francuskoj izravna je posljedica Macronove dramatične odluke da raspiše prijevremene parlamentarne izbore 2024. godine. Taj se potez, isprovociran uspjehom krajnje desnice na europskim izborima, pokazao kao katastrofalna pogreška. Njegov centristički blok izgubio je zastupnička mjesta, a parlament je ostao podijeljen između ojačane ljevice i krajnje desnice, čime je zemlja postala praktički neupravljiva.

Foto: Abdul Saboor

Od tada se vlade ruše jedna za drugom. Lecornuov prethodnik, François Bayrou, smijenjen je nakon samo devet mjeseci jer nije uspio progurati nepopularni plan za obuzdavanje golemog javnog duga. Prije njega, ni Michel Barnier nije uspio stabilizirati situaciju. Bayrou je u svom oproštajnom govoru upozorio zastupnike.

- Imate moć srušiti vladu, ali nemate moć izbrisati stvarnost. A stvarnost će ostati neumoljiva: troškovi će rasti, a teret duga, već sada nepodnošljiv, postat će još teži i skuplji.

Pakleni zadatak: Proračun, prosvjedi i podijeljena nacija

Lecornu se suočava s dvostrukim izazovom: mora izvući Francusku iz financijskih problema dok istovremeno vodi vladu suočenu s prijetnjom opće paralize. Francuski proračunski deficit gotovo je dvostruko veći od gornje granice od 3% BDP-a koju dopušta Europska unija, a ekonomsku situaciju dodatno pogoršava rast kamatnih stopa na francuske državne obveznice.

Istovremeno, bijes javnosti sprema se preliti na ulice. Za srijedu su najavljeni prosvjedi diljem zemlje pod sloganom "Bloquons tout" (Blokirajmo sve), s planiranim blokadama prometnica i akcijama građanskog neposluha. Sindikati su za 18. rujna najavili novi val mobilizacije sa štrajkovima u bolnicama i željezničkom prometu.

Foto: Manon Cruz

Kako bi uopće preživio u parlamentu, Lecornu će morati tražiti saveznike. Njegova desna orijentacija vjerojatno će mu zatvoriti vrata suradnje sa Socijalistima, koji traže veće poreze za bogate i poništavanje Macronovih reformi. Stoga će njegova vlada, kako navodi Reuters, vjerojatno ovisiti o prešutnoj potpori Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen. Znakovito je da je Lecornu prošle godine održao tajnu večeru s Le Pen i predsjednikom njezine stranke Jordanom Bardellom, a iz te su stranke poručili da bi mu mogli pružiti podršku ako ne bude povećavao poreze.

Dominique Moïsi, viši analitičar s pariškog Instituta Montaigne, opisao je sumornu atmosferu u zemlji.

- Francuska je danas frustrirana, bijesna, puna mržnje prema eliti. Čini se kao da je promjena režima neizbježna, ali ne vidim kako će se dogoditi i tko bi to proveo. Nalazimo se u fazi tranzicije između sustava koji više ne funkcionira i sustava koji nitko ne može zamisliti.

U takvim okolnostima, misija Sébastiena Lecornua čini se gotovo nemogućom.