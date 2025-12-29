Obavijesti

PRIORITET: RAZORUŽATI HAMAS

Trump i Netanyahu sastali se na Floridi: 'Tri problema u Gazi riješili smo za samo pet minuta'

Piše HINA,
Foto: Jonathan Ernst

Američki predsjednik želi ubrzati drugu fazu primirja, ali poručuje da se Hamas prvo mora razoružati i ne isključuje nove napade na Iran

Predsjednik SAD-a Donald Trump sastao se u ponedjeljak na Floridi s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom radi rješavanja zastoja oko primirja u Gazi i izraelske zabrinutosti zbog Irana i libanonske skupine Hezbolah.

U razgovoru s novinarima Trump je zauzeo stav u kojem i dalje odlučno podržava Netanyahua, iako su neki savjetnici i saveznici sugerirali da izraelski čelnik sporo provodi elemente sporazuma o primirju koji je potpisan u listopadu.

Trump je u ponedjeljak rekao da su on i izraelski premijer Benjamin Netanyahu riješili tri teška pitanja o Gazi u roku od pet minuta.

"Sastanak je trajao oko pet minuta, i već smo riješili otprilike tri od svih pitanja", rekao je Trump.

Trump je rekao da želi što prije prijeći na drugu fazu sporazuma o prekidu vatre između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas, ali da se najprije "mora provesti razoružanje Hamasa".

Oružani ogranak Hamasa je u ponedjeljak, uoči sastanka Trumpa i Netanyahua posvećenog budućnosti Pojasa Gaze, ponovno poručio da se neće razoružati.

Iako su Izrael i palestinska militantna skupina Hamas potpisali sporazum o prekidu vatre u listopadu, međusobne su optužbe o kršenju česta, a nije postignut ni osobit napredak u pogledu dugoročnih ciljeva.

Netanyahu je ovog mjeseca rekao da ga je Trump pozvao na razgovore, dok Washington nastoji uspostaviti prijelaznu vladu i međunarodne sigurnosne snage za tu palestinsku enklavu.

Trump ne isključuje nove napade na Iran

Trump je rekao da bi bio otvoren za još jedan brzi izraelski napad na Iran ako ta zemlja nastavi razvijati svoje programe balističkih projektila i nuklearnog oružja.

Trump je novinarima rekao i da će SAD brzo pokrenuti nove napade na Iran ako se pokaže da ta zemlja obnavlja svoj nuklearni program koji je SAD napao u lipnju.

„Čujem da Iran pokušava to ponovno izgraditi, a ako to čine, moramo to porušiti“, rekao je novinarima dok je dočekivao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Trump je također rekao da je i dalje otvoren za pregovore o, kako je rekao „mnogo pametnijem“ sporazumu.

Pomilovanje Netanyahua

"Osjećam da Izrael ne bi postojao da imate pogrešnog premijera", rekao je Trump novinarima tijekom govora punog hvale za izraelskog čelnika.

Rekao je da mu je izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao da planira pomilovati Netanyahua zbog optužbi povezanih s korupcijom.

Na pitanje o izjavama američkog predsjednika, Herzogov ured je rekao da izraelski predsjednik nije imao nikakve razgovore s Trumpom otkako je prije nekoliko tjedana podnesen zahtjev za pomilovanje.

Herzogov ured je rekao da je Herzog tada razgovarao s Trumpovim predstavnikom te je objašnjeno da će svaka odluka biti donesena u skladu s utvrđenim postupcima.

Trump je također dodao da se nada da će se Izrael moći slagati sa Sirijom, unatoč tome što Netanyahuova vlada redovito krši sirijski teritorijalni suverenitet otkako je bivši vođa Bašar al-Asad svrgnut krajem prošle godine.

U Libanonu je primirje koje su podržale SAD u studenom 2024. okončalo više od godinu dana borbi između Izraela i Hezbollaha te zahtijevalo razoružanje moćne šijitske skupine koju podržava Iran, počevši od područja južno od rijeke uz Izrael. Dok je Libanon izjavio da je blizu završetka misije razoružanja Hezbollaha unutar roka do kraja godine, skupina se odupirala pozivima da položi oružje.

Izrael tvrdi da je napredak djelomičan i spor te da gotovo svakodnevno izvodi napade u Libanonu, za koje tvrdi da imaju za cilj spriječiti obnovu Hezbollaha. Iran, koji je u lipnju vodio 12-dnevni rat s Izraelom, prošli je tjedan izjavio da je ovaj mjesec drugi put proveo raketne vježbe.

