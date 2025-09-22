Obavijesti

News

Komentari 2
EVO TKO JE POTPISAO

Uputili su pismo Plenkoviću! Više od trećine zastupnika u Saboru traži priznanje Palestine

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Uputili su pismo Plenkoviću! Više od trećine zastupnika u Saboru traži priznanje Palestine
Zagreb: Pocela 7. sjednica Hrvatskoga sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnici od Plenkovića zahtijevaju da ''u najskorijem roku pripremi Odluku o priznanju države Palestine i uputi je u Hrvatski sabor''...

Malo više od trećine saborskih zastupnika, njih 56, u ponedjeljak je uputilo pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te suspendira izvoz oružja Izraelu zbog humanitarne katastrofe u Gazi.

"Zabrinuti smo i zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana koja se odvija u Pojasu Gaze te smatramo da je moralna i politička obveza Republike Hrvatske učiniti sve što je moguće kako bi se zaustavila daljnja stradanja civila i djece, navodi se u pismu predsjedniku Vlade, priopćilo je Možemo! koje je pokrenulo inicijativu.

'BLOKIRAJMO SVE' FOTO Ogromni prosvjedi u Italiji zbog situacije u Gazi. U Milanu kaos, lete suzavac i kamenja!
FOTO Ogromni prosvjedi u Italiji zbog situacije u Gazi. U Milanu kaos, lete suzavac i kamenja!

Zastupnici od Plenkovića zahtijevaju da ''u najskorijem roku pripremi Odluku o priznanju države Palestine i uputi je u Hrvatski sabor'' te da Vlada suspendira ''sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu, ukoliko takve postoje, kao i izdavanje novih dozvola za transfer oružja Izraelu preko teritorija RH''. 

Priznanje Palestine zastupnici vide kao simbolički čin i potvrdu predanosti rješenju o dvije države. Također, dodaju da bi priznanje Palestine moglo biti korak bliže k prekidu vatre, omogućavanju humanitarne pomoći i vraćanju međunarodnog pravnog poretka.

Podsjećaju i da je prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja većina hrvatskih građana za priznanje Palestine bez odgađanja. "Vrijeme je da Vlada učini ono što je ispravno, ono što od nje očekuju hrvatski građani, duboko potreseni patnjama civila u Pojasu Gaze" kažu.

IZRAEL NASTAVLJA OFENZIVU Vlasti Gaze: Izrael namjerno i sustavno gađa naš zdravstveni sustav. Oštećena dječja bolnica
Vlasti Gaze: Izrael namjerno i sustavno gađa naš zdravstveni sustav. Oštećena dječja bolnica

Pismo su potpisali svi zastupnici SDP-a (36), Možemo (10) i IDS-a (2). Osim njih, potpis su dale dvije zastupnice SDSS-a (Dragana Jeckov i Anja Šimpraga), kao i zastupnice Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar). Među potpisnicima su još i zastupnik Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Mostov Miro Bulj kao jedini iz desnog dijela sabornice.

Klub Možemo sredinom je rujna već najavio da će uputiti na glasanje zaključak o priznanju Palestine

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025