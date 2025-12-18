Obavijesti

News

Komentari 1
MOGUĆA ZATAŠKAVANJA

Francuska: Pronađena olupina aviona koji je nestao prije 57 godina, poginulo 95 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Francusko pravosuđe istražuje sumnje da je avion Air Francea 1968. slučajno oborila vojska

Francuski policijski ronioci pronašli su u moru kod Nice olupinu francuskog putničkog zrakoplova koji se ondje srušio prije gotovo 60 godina, pri čemu je poginulo 95 ljudi, objavili su u četvrtak francuski mediji.

Pravosuđe istražuje sumnje da su zrakoplov slučajno oborile francuske oružane snage. 

Prema javnom tužitelju u Nici, ronioci su na dubini od 2300 metara pronašli rep i oba motora zrakoplova tijekom potrage koju je naredio Ured tužitelja.

Vlasti razmatraju hoće li istragu olupine provesti pod vodom ili će ostatke zrakoplova izvući iz vode.

Let Air Francea iz Ajaccija na Korzici prema Nici pao je u more kod tog grada 11. rujna 1968. Poginuli su svi putnici i članovi posade.

Mnogi u Francuskoj godinama su sumnjali da je zrakoplov slučajno oborila vojska i da je to bilo zataškano.

Izjave očevidaca i dokumenti s mornaričkih brodova koji su sudjelovali u potrazi u to vrijeme navodno su nestali.

Ured javnog tužitelja istražuje gdje su ti dokumenti završili i moguću opstrukciju pravde u tom slučaju.

Godine 2018. pravosuđe je objavilo da "jako ozbiljno" shvaća hipotezu da je s vojne baze na Rivijeri slučajno bio lansiran projektil. No, deklasifikacija vojnih dokumenata nije taj slučaj rasvijetlila.

Tužitelji su prošle godine objavili da "nekoliko ozbiljnih dokaza, osobito izjave očevidaca, ali i materijalni dokazi, sugeriraju da su civilne i/ili vojne vlasti možda pokušale opstruirati istragu o stvarnim uzrocima i okolnostima pada zrakoplova Karavele", objavio je list Libération.

Prije pada, piloti su prijavili požar, što bi odgovaralo sumnji da je motor zrakoplova pogodio projektil. 

