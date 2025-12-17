Obavijesti

SLOBODNA TRGOVINA

Macron zaprijetio Bruxellesu: Francuska će blokirati sporazum Europske Unije s Mercosurom

Piše HINA,
Foto: Gonzalo Fuentes

Francuski poljoprivrednici blokiraju autoceste i prijete jačim prosvjedima zbog mogućeg uvoza jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je upozorio Bruxelles protiv finaliziranja sporazuma o slobodnoj trgovini s južnoameričkim zemljama Mercosura, zbog protivljenja francuske vlade i poljoprivrednika.

"Ako europske vlasti misle to nametnuti, Francuska će se tome vrlo snažno usprotiviti", rekao je Macron na sastanku kabineta u Parizu, prema glasnogovornici vlade Maud Brégeon.

Vlada je tijekom vikenda jasno dala do znanja da ne želi da države EU uskoro glasaju o sporazumu sa zemljama Mercosura, koji čine Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj.

U Francuskoj se šire prosvjedi poljoprivrednika protiv sporazuma s Mercosurom, ali i protiv načina na koji vlada upravlja epidemijom kod stoke.  

Na jugozapadu zemlje, poljoprivrednici su blokirali daljnje dijelove autoceste, prema navodima operatera Vinci Autoroutes. Pogođene autoceste uključuju one između južne Francuske i Španjolske.

Poljoprivrednici su se na autoceste dovezli u konvojima traktora, te palili palete i gume.

S brojem od oko 19 milijuna životinja, Francuska je najveći proizvođač govedine u Europi.

Prosvjedi poljoprivrednika pozivaju na odgodu sporazuma s Mercosurom jer je mogućnost uvoza proizvoda iz južnoameričkih zemalja po povlaštenim carinskim uvjetima izazvala strahove od konkurencije jeftinijih proizvoda, zbog nižih radnih i zdravstvenih propisa u tim zemljama.

"Ako bi se sporazum Mercosura potpisao krajem tjedna, to bi prirodno dovelo do puno jačih prosvjeda", rekao je predsjednik krovne organizacije francuskih poljoprivrednih udruga (FNSEA) Arnaud Rousseau, za televizijsku postaju France Inter.

Europska unija i Mercosur postigli su prije godinu dana politički dogovor o sporazumu o slobodnoj trgovini, o kojem se pregovori vode već 25 godina.

Moguće otvaranje tržišta Unije proizvodima iz Mercosura naišlo je na otpore u Europi, prije svega u poljoprivrednom sektoru, te je Europska komisija u listopadu predložila zaštitne mjere za europske poljoprivrednike koje bi trebale otkloniti njihove zabrinutosti i protivljenje tom trgovinskom sporazumu.

Nacrtom Komisijine uredbe utvrđuje se kako EU može privremeno suspendirati carinske povlastice na poljoprivredne proizvode ako taj uvoz šteti proizvođačima iz EU-a. 

Prijedlog predviđa pojačano praćenje osjetljivih proizvoda poput govedine, peradi, riže, meda, jaja, češnjaka, etanola i šećera.

Europski parlament prihvatio je u utorak Komisijin prijedlog i usvojio tekst na osnovu kojeg će pregovarati s Vijećem o konačnoj verziji zakona.

