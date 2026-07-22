Francuska testirala dužnosnike na droge: Nekoliko ih dobilo otkaz zbog pozitivnih nalaza

Nekoliko djelatnika francuske vlade je otpušteno nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na droge u sklopu novog programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika, rekao je francuski premijer Sebastien Lecornu u srijedu. "Mnogi ljudi kažu da sam ovo učinio kako bih postavio primjer (drugima)", kazao je Lecornu u intervjuu za francusku tjednik Paris Match objavljen u srijedu. "To je točno, no prvenstveno sam to učinio iz sigurnosnih razloga", dodao je.

Rekao je da su mnogi od testiranih djelatnika imali pristup "krajnje osjetljivim" informacijama.

Lecornu je sredinom lipnja naredio iznenadna testiranja na drogu u slini za članove vlade, više dužnosnike i druge djelatnike koji moraju proći sigurnosnu provjeru.

Ministrima je naloženo da potom odrede koje će biti posljedice u slučaju pozitivnih rezultata, uključujući moguće disciplinske postupke.

Lecornu je rekao da je cilj mjere također bio ojačati povjerenje u vladu u njenoj kampanji protiv kriminala povezanog s drogom.

Trgovina drogom je "najveći unutarnji izazov s kojim se (Francuska) trenutno suočava i suočavat će se u narednim godinama", rekao je za Paris Match, procjenjujući da Francuska ima gotovo milijun osoba koje konzumiraju droge.

"To pogađa svaki dio društva", poručio je, dodajući da političari nisu imuni.

Vladina kampanja protiv droga može ostati vjerodostojna samo ako se onima koji je predvode ne može ništa predbaciti, kazao je Lecornu.

Lecornu je najavio da će se program nastaviti u obliku nasumičnih testiranja.

Prema francuskoj televiziji TF1, iznenadni testovi na droge su također provedeni u Matignonu, službenoj rezidenciji premijera, prije nekoliko tjedana.

Lecornu i njegovo osoblje su bili negativni na droge, objavila je televizija.