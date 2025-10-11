Francuski premijer Lecornu pod neposrednim pritiskom zbog isteka roka za proračun

Sebastien Lecornu je u subotu započeo svoj drugi mandat na mjestu francuskog premijera i to pod neposrednim pritiskom jer mora imenovati nove članove kabineta koji će do roka u ponedjeljak predstaviti proračun, pri čemu su suparnici već najavili da će srušiti njegovu vladu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je ponovo imenovao svog odanog saveznika premijerom kasno u petak, svega nekoliko dana nakon što je Lecornu podnio ostavku rekavši da ne postoji način da se formira vlada koja će u duboko podijeljenom parlamentu moći progurati smanjen proračun za 2026.

Lecornu je na dužnosti bio svega 27 dana, što ga čini premijerom s najkraćim stažom u suvremenoj francuskoj povijesti, no nije zajamčeno da će ovaj put izdržati išta duže.

Macronova odluka da ga ponovo imenuje razljutila je neke od njegovih najžešćih protivnika, koji tvrde da je jedini izlaz iz najgore političke krize u Francuskoj u posljednjih nekoliko desetljeća to da predsjednik raspiše prijevremene parlamentarne izbore ili da odstupi.

Krajnje lijeve i krajnje desne stranke su rekle da će glasati protiv njega, zbog čega će ovisiti o podršci socijalista, čiji čelnici dosad nisu objavili svoje planove.

Pred Lecornuom je težak zadatak.

Do ponedjeljka mora predstaviti nacrt proračuna, najprije kabinetu, a potom istog dana i parlamentu. To znači da će dotad morati imenovati barem ministre odgovorne za financije, proračun i socijalne politike.

Ni Elizejska ni premijerov ured nisu odmah kazali kada bi Lecornu mogao imenovati članove svoje vlade ni tko bi oni mogli biti.

Lecornu je u objavi na društvenoj mreži X rekao da tko god se pridruži njegovoj vladi, morat će odustati od privatnih ambicija da naslijedi Macrona 2027. Obećao je kabinet "obnove i raznolikosti".

Lecornu nije objavio pojedinosti o nacrtu proračuna, no nakon što je podnio ostavku rekao je da se deficit mora smanjiti na između 4,7 i pet posto BDP-a iduće godine, što je više od 4,6 posto koje je tražio njegov prethodnik. Prema predviđanjima, proračunski manjak će ove godine iznositi 5,4 posto.

Također, nije poznato što namjerava učiniti glede ukidanja Macronove mirovinske reforme i uvođenja poreza za milijardere, što su dvije mjere kojima su socijalisti uvjetovali podršku za njegovu slabu manjinsku vladu.