Francuzi žele NATO vježbe na Grenlandu, spremni sudjelovati

Francuska je zatražila održavanje vježbe NATO-a na Grenlandu i spremna je u njoj sudjelovati, priopćio je u srijedu ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Vijest o tom zahtjevu dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump u srijedu stiže u Davos u Švicarskoj, gdje će vjerojatno iskoristiti Svjetski gospodarski forum kako bi dodatno pojačao pritisak za preuzimanje Grenlanda, unatoč europskim prosvjedima, u onome što se opisuje kao najveće narušavanje transatlantskih odnosa u zadnjih nekoliko desetljeća.

Govoreći u Davosu u utorak, Macron je rekao da Europa neće popuštati nasilnicima niti biti zastrašena, oštro kritizirajući Trumpove prijetnje uvođenjem visokih carina ako Europa ne dopusti da Sjedinjene Države preuzmu Grenland.

Francuski predsjednik svoj je govor održao nakon što je Trump zaprijetio visokim carinama na francusku proizvodnju vina i šampanjaca te objavio njihovu privatnu korespondenciju, prekršivši time nepisano pravilo diplomatske diskrecije.

Trump je uvođenje carina za osam europskih država, uključujući Francusku, najavio u subotu. Na snagu će stupiti 1. veljače ako se SAD-u ne dopusti da preuzme Grenland, što su europske države prozvale ucjenom.

„Beskrajna akumulacija” američkih carina je „suštinski neprihvatljiva”, poručio je Macron iz švicarskog alpskog gradića, „posebice kad se one koriste kao sredstvo protiv teritorijalnog suvereniteta”.

Trump je Parizu zamjerio i neodlučnost oko uključivanja u njegov predloženi odbor za mir, novo međunarodno tijelo pod njegovim vodstvom. Francuska je izrazila zabrinutost oko utjecaja takvog odbora na ulogu Ujedinjenih naroda. Trump je u odbor pozvao većinu svjetskih čelnika, pa i predsjednike Rusije i Bjelorusije, Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka.

Upitan kasno u ponedjeljak o Macronovu stavu prema odboru, Trump je zaprijetio carinama od 200 posto na francuska vina i šampanjce nakon čega će se „on pridružiti” iako „ne treba”.

Nekoliko sati kasnije Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio snimku zaslona s Macronovom porukom u kojoj francuski čelnik između ostalog piše i da „ne razumije” što američki predsjednik pokušava s Grenlandom.

Čelnici NATO-a upozorili su da bi Trumpova strategija vezana uz Grenland mogla uzdrmati savez. Trump je Grenland također povezao sa svojim bijesom zbog toga što nije dobio Nobelovu nagradu za mir.