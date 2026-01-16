Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Frontalka kraj Šibenika: Zabila se u maloljetnog mopedista

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 42-godišnjakinje podnijet će kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

Maloljetni mopedist teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u Šibeniku u četvrtak oko 17.35 sati. Vozačica (42) prilikom skretanja ulijevo nije propustila sva vozila i naletjela je na mopedista - piše PU šibensko-kninska. 

- Prometna nesreća se dogodila na način da se 42-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do raskrižja s prilaznim kolnikom za benzinsku postaju, prestrojila u isključnu prometnu traku namijenjenu za skretanje prema benzinskoj postaji, a potom skrenula ulijevo, a da prethodno nije propustila sva vozila koja, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržavaju smjer svog kretanja prema ravno - napisali su.

Tada je došlo do frontalnog sudara s mopedom, kojeg je vozio maloljetnik. Zadobio je teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

Očevid na mjestu događaja vodio je zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 42-godišnjakinje podnijet će kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

